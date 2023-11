Σιέρα Λεόνε: Οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο και κυνήγησαν τον Σαλάχ (βίντεο)

Τρόμος προκλήθηκε στον αγωνιστικό χώρο όταν οι φίλαθλοι άρχισαν να τρέχουν ενάντια στο διάσημο ποδοσφαιριστή με όχι ιδιαίτερα φιλικές προθέσεις.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν την Κυριακή λίγο πριν το φινάλε του αγώνα Σιέρα Λεόνε–Αίγυπτος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 της Αφρικανικής Ζώνης.

Η Αίγυπτος επικράτησε με 2-0 με δύο γκολ του Τρεζεγκέ (μετά από ασίστ του Μοχάμεντ Σαλάχ), ωστόσο στο 89' ο αγώνας διακόπηκε μετά από εισβολή οπαδών των γηπεδούχων οι οποίοι προσπάθησαν να φτάσουν στον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

Αρχικά δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι θέλουν να τον αγκαλιάσουν, όπως φαίνεται και στη φωτό με τον οπαδό που φορά φανέλα της Λίβερπουλ και πέφτει στα πόδια του, καθώς ο Αιγύπτιος είναι ίνδαλμα σε όλες τις αφρικανικές χώρες.

Ωστόσο ορισμένοι από τους εισβολείς έδειχναν να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένοι από την ήττα της ομάδας τους και η διάθεση τους μόνο φιλική δεν ήταν, με αποτέλεσμα να υπάρξει η παρέμβαση των σεκιούριτι, αλλά και των συμπαικτών του Σαλάχ που απέτρεψαν τα χειρότερα!

Μετά από ολιγόλεπτη διακοπή ο αγώνας ολοκληρώθηκε, ωστόσο ο Σαλάχ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενος από στρατιώτες και αστυνομικούς προκειμένου να μην υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος.

