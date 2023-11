“Το Πρωινό” - Βέρτης: Η νέα του σχέση, η θρησκευτική πίστη στη ζωή του και το νέο του τραγούδι (βίντεο)

Life

Ο δημοφιλής τραγουδιστής σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα και το "Πρωινό". Μίλησε για όλα.

Μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Βέρτης στον Γιώργο Λιάγκα. Οι δύο άντρες βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής και μίλησαν για όλα. Για τη νέα του σχέση, τις φιλίες του από τομ καλλιτεχνικό χώρο αλλά και τη δύναμη της προσευχής στη ζωή του.

Η μετακόμιση από την Ολλανδία και η ενασχόληση με το τραγούδι

"Γεννήθηκα στην Ολλανδία, ήρθαμε οικογενειακώς στην Ελλάδα κια γυρίσαμε πάλι στην Ολλανδία, όπου και στα 14 μου άρχισαν να τραγουδάω σε μαγαζί εκεί" ενώ τόνισε την αγπαή του για το μπουζούκι.

Σχετικά με την αλλαγή του επιθέτου του σε Βέρτης είπε πως "το είδα στο όνειρό μου, είδα ένα πανό σε ένα αρχαίο θεάτρο να γράφει το όνομα Βέρτης και όταν ξύπνησα το έγραψα σε ένα χαρτί. Έπειτα, το πρόσθεσα στο επίθετό μου και από εκείνη την ημέρα έγιναν όλα μαγικά χωρίς να προσπαθήσω για τίποτα. Προτάσεις από επιχειρηματίες, από δισκογραφικές, καλύτερη ώρα εμφάνισης στα σχήματα... Άρχισαν όλα".

Οι φιλίες από το χώρο του τραγουδιού

"Έκανα πολλή παρεά για δύο χρόνια με τον Αντώνη Ρέμο, αλλά χαθήκαμε λόγω της εργασιομανίας μου. Θεωρούσα ότι δεν έχω λόγο να γυρνάω σε μαγαζιά. Ίσως στο μέλλον ξαναβρεθούμε και ξανακάνουμε παρεά" είπε ο Νίκος Βέρτης ενώ σχετικά με αυτούς που ξεχωρίζει μεταξύ άλλων ως φωνές είπε πως "ο Αδαμαντίδης είναι τραγουδισταράς και έχω αγάπη στη Θεοδωρίδου και τον Μαζωνάκη" και σχετικά με το αν έχει "ζηλέψει" κάποιο τραγούδι εξομολογήθηκε πως το "Όλα σε θυμίζουν" και θα ήθελε πολύ να το έχει πει εκείνος".

Ακόμη, είπε πως "επισκέφθηκα τον Βασίλη Καρρά και έχει πολλή δύναμη και θα τα καταφέρει", ενώ για την φημολογούμενη επιστροφή του Σφακιανάκη στις νυχτερινές πίστες είπε πως "όταν νιώσει έτοιμος θα γυρίσει. Μου αρέσει πολύ ο Νότης καλλιτεχνικά"

Η σχέση του με την θρησκεία

"Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός χριστιανός. Κάνω την προσευχή μου και νιώθω με ευγένεια την παρουσία του Χριστού, νιώθω ότι με ακούει και μόλις προσευχηθώ αμέσως αισθάνομαι ότι περνούν όλα" ενώ όπως ανέφερε "είμαι κτητικός. Αν ήμουν καλός χριστιανός θα χάριζα όλα όσα έχω και θα έμενα μόνο με όσα φοράω, όταν το καταφέρω θα πω ότι είμαι καλός χριστιανός".

Η προσωπική του ζωή και οι χαμηλοί τόνοι που κρατά

Ο δημοφιλής τραγουδιστής συνεχίζει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, την οποία κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιοότητας. "Δεν βρίσκω το λόγο να δημοσιοποιήσω την σχέση μου, όμως κάνω την ζωή μου. Θα πα΄ρω την κοπελα μου και θα πάω να φάω όπου θέλω", ενώ για το ενδεχόμενο οικογένειας εξομολογήθηκε πως "θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Είναι κάτι που είχα νιώσει και παλαιότερα, όμως λόγω εργασιομανίας δεν το έκανα"

Απάντησε ακόμη και για τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για την γυναίκα και είχαν προκαλέσει ορισμένες αντιδράσεις και είπε πως "δεν υποτιμώ την γυναίκα ,ούτε την θεωρώ κατώτερη, ούτε θέλω μία δούλα στο σπίτι. Όμως με γοητεύει η κοπέλα μου να μου φέρνει σιδερωμένο το πουκάμισό μου και εγώ για κάθε σχέση μου είμαι χαλί να με πατήσει".

"Αργήσαμε καρδιά μου"

Νέο τραγούδι ετοιμάζει ο αγαπημένος τραγουδιστής με τίτλο "Αργήσαμε καρδιά μου" που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, ενώ επεσήμανε πως φέτος στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται αναμένονται πολλές εκπλήξεις.

