Gov.gr: “Βραβείο κοινού” για το πόρταλ του δημοσίου

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός σχετικά με τη διάκριση της ιστοσελίδας και ποιες είναι πλέον οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στη δεύτερη θέση κατέταξαν οι χρήστες του internet το κυβερνητικό πόρταλ gov.gr όσον αφορά «την εμπειρία τους» κατά την προσπέλαση του ιστότοπου και τη χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών τηλεφώνων. Την είδηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας:

«Ξεκινάμε την εβδομάδα με μια πολύ ευχάριστη είδηση: το gov.gr βρίσκεται στην 2η θέση, μεταξύ 70 εταιριών και οργανισμών, ως προς την εμπειρία του καταναλωτή!

Πρόκειται για την επισφράγιση μιας σκληρής δουλειάς που ξεκίνησε στην προηγούμενη κυβερνητική μας θητεία, με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του πολίτη με το Δημόσιο, να διευκολύνει την καθημερινότητά του. Είναι αποτέλεσμα της Ελλάδας που αλλάζει. Και δεν σταματάμε εδώ. Στόχος μας είναι η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου. Και θα το πετύχουμε!»

Να επισημάνουμε ότι το πόρταλ προσφέρει συνολικά 1.601 διαφορετικές υπηρεσίες από τις παρακάτω 11 κατηγορίες:

Γεωργία και κτηνοτροφία – Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για την γεωργική, κτηνοτροφική ή αλιευτική δραστηριότητα του πολίτη.

Δικαιοσύνη – Νομοθεσία, δικαστικό σύστημα, έκδοση εγγράφων κά.

Εκπαίδευση – Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Επιχειρηματική δραστηριότητα – Υπηρεσίες για να ξεκινήσει και να μεγαλώσει ο πολίτης την επιχείρησή του.

Εργασία και ασφάλιση – Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εργασίας, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση.

Οικογένεια – Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα γεγονότα της ζωής του πολίτη.

Περιουσία και φορολογία – Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της περιουσίας και τη φορολογία.

Πολίτης και καθημερινότητα – Υπηρεσίες για τις επαφές με το δημόσιο και τη νόμιμη παραμονή των πολιτών τρίτων χωρών.

Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός – Υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου, διαδικασίες για εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό.

Στράτευση – Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτικές σχολές, υπηρεσίες για ένστολους και απόστρατους.

Υγεία και πρόνοια – Διαδικασίες για την ατομική και δημόσια υγεία, υπηρεσίες για φάρμακα, νοσηλεία και επιδόματα.

