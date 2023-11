Αθλητικά

Ροζ βίντεο - Χουάνγκ Ουί Τζο: Συνελήφθη ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει στη χώρα του ο νοτιοκορεάτης ποδοσφαιριστής και τι ισχυρίστηκε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Βόμβα» εξερράγη με τον πρώην επιθετικό ποδοσφαιρστή του Ολυμπιακού Χουάνγκ Ουί Τζο, στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με την Αστυνομική Υπηρεσία της Σεούλ, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού συνελήφθη το Σάββατο 18 Νοεμβρίου. Ο παίκτης, που αγωνίζεται στη Νόριτς με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ανακρίθηκε σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι γύρισε ένα ερωτικό βίντεο με τη σύντροφό του χωρίς να λάβει την άδειά της ούτε καν να την ενημερώσει.

Προηγουμένως, τον Ιούνιο, μια κοπέλα που ισχυριζόταν ότι ήταν η πρώην σύντροφος του Χουάνγκ, κατηγόρησε μέσω Instagram τον 31χρονο ότι γύρισε ένα καυτό κλιπ και με εκείνη, χωρίς τη συγκατάθεσή της. Τότε, γράφουν οι Νοτιοκορεάτες, είχε επιβληθεί και πρόστιμο στον Χουάνγκ.

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, η κατήγορος του Χουάνγκ συνελήφθη με την κατηγορία της εκβίασης και της διαρροής ιδιωτικών κλιπ. Όμως, μόλις δύο ημέρες αργότερα, ήταν η σειρά του Κορεάτη επιθετικού να συλληφθεί και να ανακριθεί από την αστυνομία για κρυφά γυρίσματα ερωτικών βίντεο.

Η κατήγορος είπε ότι ο Χουάνγκ εξαπάτησε πολλές γυναίκες με σκοπό να κάνουν σεξ μαζί του προσποιούμενος ότι είχε σχέσεις μαζί τους. Οι αναρτήσεις περιελάμβαναν βίντεο και εικόνες από σκηνές οικειότητας μεταξύ Χουάνγκ και πολλών γυναικών.

Ο Χουάνγκ νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε υποβάλει μήνυση εναντίον της γυκαίκας για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβίαση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χουάνγκ, το κινητό του κλάπηκε ενώ εκείνος έπαιζε στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα. Η άγνωστη φέρεται να έστειλε μηνύματα στον Χουάνγκ μέσω Instagram από τον Μάιο, απειλώντας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ.

Ο Χουάνγκ τη μέρα της σύλληψής του ήταν στη χώρα του παίζοντας με την εθνική ομάδα για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 εναντίον της Σιγκαπούρης, και μάλιστα σκόραρε ένα γκολ. Αναχώρησε για την Κίνα την επόμενη ημέρα μετά την ανάκριση, για το δεύτερο παιχνίδι του δεύτερου γύρου το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.

