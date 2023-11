Κόσμος

Γενί Σαφάκ: Μεταφέρουν όπλα μέσω Κύπρου για τις επιθέσεις στην Παλαιστίνη

Αιχμές ότι η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο κρύβει διεθνείς πολιτικές σκοπιμότητες, αφήνει η τουρκική εφημερίδα.

Ερωτηματικά εγείρει η Τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ για την ανθρωπιστιική βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Γάζα και υποψιάζεται ότι μέσω Κύπρου στέλνονται όπλα και πυρομαχικά για τις επιθέσεις των Ισραηλινών στη Γάζα.

«Τι κρύβεται πίσω από τον διάδρομο;», είναι ο τίτλος της Γενί Σαφάκ η οποία γράφει ότι «το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Γάζα έχει εγείρει ερωτηματικά», γράφει η εφημερίδα και προσθέτει:

«Εγείρονται ερωτήματα για την επιμονή της ελληνικής πλευράς της Κύπρου, η οποία αποτελεί την εφοδιαστική βάση για τις σφαγές στη Γάζα, για το αν "πίσω από το σχέδιο της ανθρωπιστικής βοήθειας κρύβεται η μεταφορά όπλων και πυρομαχικών" και για το αν "το Ισραήλ θα πάρει τον έλεγχο των ακτών της Γάζας με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας".

Την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, η ‘Ελληνική Διοίκηση Νότιας Κύπρου’ διεξάγει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας. Τις τελευταίες ημέρες, ο ελληνοκυπριακός Τύπος έχει αναθερμάνει το θέμα της δημιουργίας μιας θαλάσσιας οδού που θα εξασφαλίζει την απαραίτητη παροχή βοήθειας στη Γάζα μέσω της νότιας Κύπρου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «το σχέδιο που πρόκειται να υλοποιήσουν οι Ελληνοκύπριοι για τη δημιουργία διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας από το λιμάνι της Λάρνακας προς τη Γάζα έγειρε ερωτηματικά.

Είναι απορίας άξιο γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία σήμερα παραδίδεται μέσω της συνοριακής πύλης Rafah της Αιγύπτου, θα παραδίδεται απευθείας στη Γάζα από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ακολουθούν τα ερωτήματα που περιμένουν απαντήσεις για όλες αυτές τις εξελίξεις:

Γιατί θέλουν ο διάδρομος της ανθρωπιστικής βοήθειας να πάει στην Ελληνοκυπριακή πλευρά;

Σε τι αποσκοπεί η εμπλοκή των Ελληνοκύπριων;

Ποιο είναι το πραγματικό σχέδιο αφού δεν υπάρχει λιμάνι στις ακτές της Γάζας;

Σε τι αποσκοπεί το σχέδιο βάσει του οποίου βραχυπρόθεσμα θα γίνεται με βάρκες, μεσοπρόθεσμα με πλωτές πλατφόρμες και μακροπρόθεσμα με τη δημιουργία λιμανιού;

Οι Εβραίοι που καταφθάνουν από τρίτες χώρες με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, θα μετακομίσουν στην Γάζα;

Θα μεταφερθούν όπλα και πυρομαχικά στη Γάζα με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας;

Θα αναλάβει το Ισραήλ τον έλεγχο των ακτών της Γάζας με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας;

Η ανθρωπιστική βοήθεια που θα μεταφερθεί θα είναι για τους κατοίκους της Γάζας; ή μήπως για τις ισραηλινές δυνάμεις;

Στόχος είναι η δημογραφία της Κύπρου;

