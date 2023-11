"The 2night shοw": Βράδυ Δευτέρας με γέλιο, εξομολογήσεις και συγκίνηση (εικόνες)

Life

Εκλεκτοί καλεσμένοι μιλούν για όλους και για όλα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κρατώντας μας συντροφιά στον ΑΝΤ1, το πρώτο βράδυ της εβδομάδας.

-

Απόψε Δευτέρα 20 Νοέμβριου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που ομολογεί ότι δυσκολεύεται να βλέπει τις δουλειές που κάνει, δηλώνει ότι στη σειρά «Ψυχοκόρες» του ΑΝΤ1+ νιώθει ισορροπημένος με το αποτέλεσμα. Γιατί θεωρεί πως το ταλέντο είναι αδιάφορο και τι μπορεί να θαμπώσει την εικόνα ενός ηθοποιού;

Τι επάγγελμα θα διάλεγε αν δεν γινόταν ηθοποιός; Θα διάβαζε ποτέ ποίηση στη σύντροφό του; Είναι ντροπαλός; Γιατί εκτονώνεται πάνω στη σκηνή; Τέλος, ο ταλαντούχος Οδυσσέας μιλάει για την παράσταση «Ο Μισάνθρωπος», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και για τις παραστάσεις που σκηνοθετεί με μεγάλη επιτυχία.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι ο Τάκης Παπαματθαίου. Ο αγαπημένος ηθοποιός με τα πολλά πρόσωπα, μιλάει για την επαγγελματική του πορεία αλλά και για τα παιδικά του χρόνια. Γιατί σταμάτησε να εργάζεται στην τράπεζα, που είχε λαμπρό μέλλον; Πώς ανακάλυψε ότι το μητρώο του στο δημόσιο ανήκει σε θανόντα;

Τι σχέση είχε με την Ντίνα Κώνστα; Γιατί αρνήθηκε την πρόταση της Δήμητρας Παπαδοπούλου να παίξει στους «Απαράδεκτους»; Στη συνέχεια, μιλάει για τη σχέση με τον βιολογικό του πατέρα και το συναισθηματικό κενό που άφησε στη ζωή του. Αισθάνεται ο ίδιος καλός πατέρας; Πώς είναι η σχέση του με τον γιο του Ιάσονα; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τις δύο παραστάσεις που πρωταγωνιστεί, «Η Μαριχουάνα της Μαμάς» και «Χορεύοντας με τη Θύελλα».

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

