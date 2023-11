easy 97.2: Ο σταθμός των Χριστουγέννων είναι εδώ για 11η χρονιά!

Life

Ο easy 97.2, ο πρώτος χριστουγεννιάτικος ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας, επέστρεψε από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, "φορώντας" τα… γιορτινά του!

Ο easy 97.2, ο σταθμός των Χριστουγέννων, είναι και πάλι εδώ για 11η χρονιά!

Ο easy 97.2, ο 1ος χριστουγεννιάτικος ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας, επέστρεψε από τις 20 Νοεμβρίου, «φορώντας» τα… γιορτινά του!

Η στιγμή του χρόνου που όλοι περιμέναμε κατέφθασε, αυτή τη φορά πιο γρήγορα από ποτέ, αφού ο easy 97.2, ο σταθμός που σε χαλαρώνει, μεταμορφώθηκε και πάλι στον ΣΤΑΘΜΟ των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!

Ο αγαπημένος μας ραδιοφωνικός σταθμός, easy 97.2, παρέα με τη Μαρία Κωνσταντάκη, τον Στάθη Χριστοφορίδη, τη Δέσποινα Κρητικού, τον Κωστή Λυμπερόπουλο, τη Μαρία Φραγκάκη και την Πολυρήνα Στάικου, οι οποίοι μας κρατάνε συντροφιά καθημερινά πίσω από τα μικρόφωνα, γύρισαν τον διακόπτη, άλλαξαν «mood» και μπήκαν για τα καλά σε… Christmas Spirit! Η Mariah Carey, o Michael Buble, η Cher, ο Robbie Williams και πολλοί ακόμα αγαπημένοι καλλιτέχνες, πήραν ήδη θέση στο αέρα του σταθμού συντροφεύοντας εμάς αλλά και τις στιγμές μας με μεγάλες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες!

Φέτος, στην οικογένεια του easy 97.2, γιορτάζουμε την 11η εορταστική χρόνια και φέρνουμε και πάλι 1οι τα Χριστούγεννα στην Αθήνα. Ενώνουμε τη «φωνή» μας, μαζί με όλους τους ακροατές μας, για καλό σκοπό και φτιάχνουμε παρέα αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα! Τα φετινά Χριστούγεννα, o easy 97.2, στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια του HUMANITY GREECE που είναι πάντα στην 1η γραμμή για την άμεση ανακούφιση πληγέντων και ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτες βιοτικές συνθήκες, αλλά και την αλυσίδα αλληλεγγύης μέσα από εθελοντικές δράσεις.

Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΤΑΘΜΟ των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ για να στηρίξουμε παρέα το HUMANITY GREECE και το πολύτιμο τους έργο!

Easy 97.2, ο σταθμός των Χριστουγέννων!

