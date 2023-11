Life

Φοροδιαφυγή: Η Σακίρα γλίτωσε στο παρά πέντε την φυλακή

Η διάσημη τραγουδίστρια αποδέχτηκε την ενοχή της για φορολογική απάτη. Η ποινή και το βαρύ πρόστιμο που της επιβλήθηκε.

Η διάσημη τραγουδίστρια Σακίρα απέφυγε σήμερα μια δίκη για φοροδιαφυγή στην Ισπανία, με αντάλλαγμα την καταβολή ενός ποσού άνω των επτά εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας της τελευταίας στιγμής με την εισαγγελία.

Η ερμηνεύτρια επιτυχιών όπως το "Waka Waka" ή "Hips don't lie" έφθασε στο δικαστήριο της Βαρκελώνης περίπου στις 11.00 ώρα Ελλάδας, ντυμένη στα ροζ και φορώντας γυαλιά ηλίου. Κατόπιν απάντησε «ναι» στον πρόεδρο του δικαστηρίου, που τη ρώτησε, μόλις ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία, εάν αποδεχόταν την ενοχή της και τις προβλεπόμενες ποινές σε βάρος της.

Η 46χρονη αναχώρησε λίγη ώρα μετά χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους κι αφότου της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους άνω των 7,3 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που αντιστοιχεί στο «50%» του ύψους της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Επιπλέον, επιβλήθηκε σε βάρος της Κολομβιανής τραγουδίστριας ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, που μετατράπηκε στην καταβολή του ποσού των 432.000 ευρώ, διευκρίνισε το δικαστήριο σε ένα μήνυμα στο X (πρώην Twitter). Επομένως, το συνολικό ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ανέρχεται σε σχεδόν 7,8 εκατομμύρια ευρώ.

Χάρη σε αυτήν τη συμφωνία, η διάσημη καλλιτέχνιδα απέφυγε μια μακρά δίκη και την υποχρέωση να περάσει τη ζωή της στην καταλανική μητρόπολη, όπου διέμενε για χρόνια μαζί με τον πρώην ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ, πριν από τον χωρισμό τους τον περασμένο χρόνο.

«Είχα δύο επιλογές: να συνεχίσω τη μάχη μέχρι τέλους, «βάζοντας υποθήκη» την ψυχική ηρεμία μου και εκείνη των παιδιών μου, το να σταματήσω να κάνω τραγούδια, άλμπουμ και περιοδείες», ή να «αφήσω πίσω μου αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου», αναφέρει σε ένα δελτίο Τύπου η Σακίρα, που ζει εν μέρει στο Μαϊάμι μαζί με τα παιδιά της, μετά το διαζύγιό της.

Η εισαγγελία κατηγορούσε τη Σακίρα ότι δεν είχε πληρώσει φόρους (ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ) στην Ισπανία το 2012, 2013 και 2014, ενώ ζούσε εκεί, όπως κατήγγειλε, εκείνες τις χρονιές πάνω από 183 ημέρες τον χρόνο, το όριο πάνω από το οποίο ένα πρόσωπο θα πρέπει να θεωρείται φορολογικός κάτοικος.

Ζητούσε την επιβολή ποινής κάθειρξης 8 ετών και δύο μηνών και την καταβολή προστίμου ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τραγουδίστρια απέρριπτε τις κατηγορίες σε βάρος της, διαβεβαιώνοντας πως ο τόπος φορολογικής κατοικίας της παρέμενε εκείνη την εποχή το αρχιπέλαγος των Μπαχαμών, καθώς χρειαζόταν να ταξιδεύει πολύ λόγω της καριέρας της. Κι ακόμα κι αν είχε συνάψει σχέση με τον Πικέ το 2011.

Στη δίκη που επρόκειτο να διεξαχθεί θα κατέθεταν σχεδόν 120 μάρτυρες. Προκειμένου να στηρίξουν το κατηγορητήριο, οι ερευνητές έκαναν φύλλο και φτερό την ιδιωτική ζωή της βραβευμένης σταρ, παίρνοντας καταθέσεις από τους γείτονές της, ψάχνοντας τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ελέγχοντας τα έξοδά της σε κομμωτήρια της Βαρκελώνης ή ακόμα και στην κλινική όπου την παρακολουθούσαν για την εγκυμοσύνη της.

