Πλαστά έργα Τέχνης: αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 για το κύκλωμα (βίντεο)

"Καυτά" στοιχεία για το παρελθόν - "φάντασμα" που επινόησαν οι φερόμενοι ως πλαστογράφοι, η γόνος αριστοκρατίας, ο αντιγραφέας πινάκων και ο νεκρός θυρωρός.

Της Γεωργίας Λαγού, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Απειλητικά μηνύματα, εκφοβισμοί σε όποιον είχε καταλάβει ότι είχε ξοδέψει εκατομμύρια ευρώ για ένα «μαϊμού» αριστούργημα, μια μυστηριώδης αυτοκτονία και η επινόηση ενός αριστοκρατικού παρελθόντος για μια οικογένεια πλαστογράφων… Αυτή είναι η μια πλευρά από τον συναρπαστικό και ταυτόχρονα σκοτεινό κόσμο της Τέχνης…

Εδώ και τριάντα χρόνια μια οικογένεια φέρεται να εξαπατούσε συλλέκτες και φιλότεχνους, παρασύροντας τους σε έναν χορό μαύρου χρήματος… Ο 61χρονος ζωγράφος φέρεται να αναλάμβανε να αντιγράψει με δεξιοτεχνία και απόλυτη ακρίβεια έργα ζωγράφων, ο γιος του έκανε σύμφωνα με μαρτυρίες τις διασυνδέσεις και η σύζυγός του εμφανιζόταν ως γόνος οικογένειας με τίτλους ευγενείας στη Ρουμανία!

Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, μια νόμιμη ληξιαρχική πράξη θανάτου έχει παραποιηθεί με στόχο να πιστοποιεί την ύπαρξη ενός προσώπου στο οποίο αποδίδονταν οι πίνακες. Η οικογένεια των φερόμενων πλαστογράφων είχε επινοήσει ένα ολόκληρο παρελθόν…

Το πρόσωπο φέρεται να ήταν μια γυναίκα, που ο κατηγορούμενος, φέρεται να δήλωνε πως ήταν η νονά του και σε αυτήν ανήκαν τα έργα Τέχνης τα οποία κληρονόμησε και ήθελε να πουλήσει. Από την έρευνα του ΑΝΤ1 προκύπτει ότι η οικογένεια των φερόμενων πλαστογράφων βρήκε ένα υπαρκτό πρόσωπο που πέθανε και άλλαξε το πατρικό της όνομα…

Σύμφωνα με πληροφορίες το κύκλωμα ζήτησε από το Ληξιαρχείο την ληξιαρχική πράξη θανάτου της γυναίκας στις 6/5/2004. Εκείνο το διάστημα προσπαθούσε να πουλήσει σε γνωστό γιατρό, «μαϊμού» έργα έναντι εκατομμυρίων ευρώ και για να τον πείσει του εμφάνισε όλα τα πιστοποιητικά, ανάμεσά τους και δήθεν στοιχεία για αυτή την γυναίκα - φάντασμα.

Ο Μάνος Στεφανίδης, ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και τέως Επιμελητής της Εθνικής Πινακοθήκης λέει στον ΑΝΤ1, «Κατηγορηματικά δηλώνω πως ούτε στα αρχεία της Πινακοθήκης ούτε σε καταλόγους έργων όπου αναφέρονται συλλέκτες ή φιλότεχνοι που διαθέτουν μια έστω μικρή συλλογή, δεν έχω εντοπίσει αυτό το όνομα και είμαι κατηγορηματικός. Αυτό που ήταν πολύ εντυπωσιακό είναι ότι συνοδεύονταν από ένα story, υπήρχαν πιστοποιητικά, σφραγίδες, μία ολόκληρη μυθολογία».

Και το θράσος δεν σταματάει εδώ…Σε φωτογραφίες - ντοκουμέντο εικονίζεται η δήθεν νονά του κατηγορουμένου, δήθεν γνωστή συλλέκτρια όπως διέρρεε στους κύκλους της Τέχνης, σε μια φωτογραφία με τον γνωστό Έλληνα ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, στην άλλη κρατάει στα βαφτίσια του, το 1962, τον κατηγορούμενο. Μόνο που το πρόσωπο, είναι εντελώς διαφορετικό στις δυο φωτογραφίες…

Με εχέγγυο την ύπαρξη αυτής της γυναίκας, που σήμερα γνωρίζουμε ότι φέρει μια κατασκευασμένη ταυτότητα, οι φερόμενοι πλαστογράφοι επιχείρησαν να ξεφορτωθούν έργα Τέχνης και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ακόμη και μέχρι τις 21 Οκτωβρίου, το κύκλωμα επιχείρησε να πουλήσει σε δημοπρασία γνωστού οίκου στην Νέα Υόρκη, 14 έργα που απέδιδαν σε Έλληνες ζωγράφους. Μάλιστα, όπως φαίνεται στα σχετικά αρχεία, δυο αγοραστές τσίμπησαν.

Αποκαλυπτικό είναι και έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι γνωστός επιχειρηματίας αγόρασε από τους φερόμενους πλαστογράφους έναντι 75.000 ευρώ συνολικά 15 έργα γνωστού καλλιτέχνη. Όμως, οι πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν προέβη ποτέ σε τέτοια αγορά.

Στις 11 Μάιου οι Αρχές κατέσχεσαν 4 έργα, τα οποία το κύκλωμα φέρεται να είχε αποθηκεύσει στο υπόγειο σπίτι του θυρωρού της πολυκατοικίας, όπου έμενε η οικογένεια στο Κολωνάκι.

Ενάμιση μήνα νωρίτερα ο εν λόγω θυρωρός βρέθηκε νεκρός! Η υπόθεση ερευνάται πλέον από τον Ανακριτή..

