Πολιτική

Τσακαλώτος στον ΑΝΤ1: 10 ή 12 βουλευτές στην ΚΟ με την Αχτσιόγλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στον Νίκο Χατζηνικολάου για την τοξικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, την συνεργασία με όσους φεύγουν από το κόμμα και το “προφίλ” του νέου σχηματισμού.

-

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν την Δευτέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Όσοι μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, όσοι φύγουμε, πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτήν την χώρα, ποια είναι η ατζέντα, ποια είναι τα ζητήματα. Δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι για την χώρα στα συντρίμμια του παλιού εμφυλίου. Ότι ειπώθηκε ειπώθηκε, όσοι φύγαμε φύγαμε, τώρα πρέπει να παράγουμε πολιτική», απάντησε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, στο σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συζητούν διαρκώς για ζητήματα του παρελθόντος όπως το «μαξιλάρι» των 37 δις ευρώ ή η υπουργοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη.

Ερωτηθείς κατά πόσον μπορεί να έχει συνεργασία με την «ομάδα Αχτσιόγλου», ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αποκρίθηκε πως «Θα υπάρχουν κι εκεί διαφορές, αλλά δεν θα υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Οι έξυπνοι άνθρωποι μπορούν να διαφωνήσουν. Άλλο η διαφωνία και άλλο το τοξικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, που υπήρχε μετά το 2019, αλλά εντάθηκε τώρα με τις εσωκομματικές εκλογές».

Σχετικά με το κατά πόσον θα καταστεί εφικτό να συγκροτηθεί Κοινοβουλευτική Ομάδα από τους αποχωρήσαντες από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έκανε λόγο ακόμη και για 12 βουλευτές που θα την αποτελούν, λέγοντας χαρακτηριστικά «Χρειάζονται 10 βουλευτές για να συγκροτηθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Είναι εφικτός στόχος νομίζω. Μια τέτοια Κοινοβουλευτική Ομάδα θα καλύπτει μια μεγάλη γκάμα θεμάτων: οικονομία, εργασιακά, πολιτισμό, υγεία… Αυτοί οι 10 ή 12 (ενν. βουλευτές) καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα θεμάτων με μεγάλη σοβαρότητα».

«Ο βασικός στόχος είναι η ανασυγκρότηση της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς και να αποδειχθεί ότι αυτό το κομμάτι της Αριστεράς μπορεί να παράγει λύση και να δώσει διεξόδους στα μεγάλα ζητήματα της χώρας», συμπλήρωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Στην επισήμανση του Νίκου Χατζηνικολάου ότι «είναι κοντά οι Ευρωεκλογές» για τον σχηματισμό νέου κόμματος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε «Θα δούμε μέχρι τις ευρωεκλογές αν είναι forum διαλόγου…. Θα είναι κάτι περισσότερο από forum διαλόγου και κάτι λιγότερο από κόμμα. Μου κάνει εντύπωση πόσες χιλιάδες Αριστεροί αγωνιούν. Πρέπει να “πιάσουμε” τις εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που δεν ψηφίζουν, που δεν ασχολούνται με την πολιτική».

«Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να ομονοήσουμε: είναι άνθρωποι που φεύγουν, είναι άνθρωποι που μας παρακολουθούν και που δεν ήταν ποτέ στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά ενδιαφέρονται. Πρέπει να δείξουμε ότι ενωμένοι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας», κατέληξε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Αν είναι να φύγει η “ομάδα Αχτσιόγλου” να το αποφασίσει τώρα

Μητροπολίτης Πειραιώς: Επίθεση κατά Κασσελάκη και ΛΟΑΤΚΙ

Σταμάτης Γαρδέλης: Νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική