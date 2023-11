Πολιτική

Βαρουφάκης: Είμαστε ανοιχτοί για πολιτική συζήτηση με όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι βάσεις για πολιτικό διάλογο που βάζει ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 με στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τον Κασσελάκη.

-

«Είναι πολιτική επιταγή όλου του προοδευτικού κόσμου, να μιλάνε όλοι με όλους. Το θέμα με εμάς είναι, να μιλήσουμε πολιτικά», απάντησε ο Γιάνης Βαρουφάκης ερωτηθείς για το αν θα μιλήσει με τα στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25 ξεκαθάρισε πως θα μίλαγε με οποιονδήποτε πάνω σε πολιτική βάση.

«Έναν καφέ τον πίνουμε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά πολιτικά; Η προστασία της Α’ Κατοικίας, η μείωση του ΦΠΑ. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι;», είπε σχολιάζοντας πως, «βλέπουμε 1002 κομμάτια, ακόμα δεν έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και μιλούν για κόμμα και ψηφοδέλτια. Εγώ έφυγα το 2015 και μέχρι το 2018 έμεινα απ’εξω».

«Θα καταργήσουμε την προκαταβολή φόρου του Τσακαλώτου, το χρηματιστήριο που επιτρέπει στους ολιγάρχες να βγάζουν δισεκατομμύρια στο εξωτερικό, ξεζουμίζοντας το λαό; Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με όλους, αλλά πολιτικά», επέμεινε για το ενδεχόμενο πολιτικής συζήτησης.

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «απόλυτη ανοησία το μαξιλαράκι».

«Είναι σαν να αφήνεις ένα μεγάλο χρέος με ένα χαρτζιλίκι στον κουμπαρά. Στο θέμα των τραπεζών έδωσε 64 δισεκατομμύρια στις τράπεζες και πήρε 3, ποια άλλη χώρα το έκανε αυτό;», διερωτήθηκε.

Κληθείς να σχολιάσει τον Στέφανο Κασσελάκη είπε πως «δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί δεν τον ξέρω, μία φορά τον έχω ακούσει να μιλάει και δεν αντέχει την κριτική» και εκτίμησε πως, «για το φαινόμενο Κασσελάκη φταίει η προηγούμενη ηγεσία. Όταν αλλάζεις το καταστατικό του κόμματος και ανοίγεις τη διαδικασία να ψηφίζει ο καθένας που δεν έχει ακούσει τίποτα για το κόμμα με δύο ευρώ, τώρα πας στην αποπολιτικοποίησης του κόμματος».

«Θα καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας; Θα γίνει η κουβέντα για το διορισμό των δικαστών; Είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση με πολιτικούς όρους πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, η συζήτηση για τις καρέκλες κουράζει τον κόσμο, όχι για ψηφοδέλτια .Έχουμε επαφές με πολύ κόσμο, ανένταχτο. Δεν έχουμε καμία επαφή με αυτούς που έχουν φύγει», επανέλαβε ξεκαθαρίζοντας πως, «δεν κρατάμε «μανιάτικα» από το 2015-16» και διαβεβαίωσε πως, «δεν υπήρξε κίνηση από πλευράς Τσακαλώτου».

Υποστήριξε ότι, προεκλογικά, «δεν είναι ότι δεν κάναμε λάθη, όμως διαστρεβλώθηκε η άποψή μας» και απάντησε θετικά στο ερώτημα αν θα μπορούσε να συζητήσει με τον Στέφανο Κασσελάκη, με έναν όρο. «Θεώρησα ότι θα ήταν καλύτερος πρόεδρος της ΝΔ αντί του ΣΥΡΙΖΑ, αν μου αποδείξει ότι είμαι λάθος, τότε θα μπορούσα να μιλήσω μαζί του».

«Δεν είναι ευγενικό να πω κάτι για το πώς έγιναν τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν μπορείς να κάνεις προγραμματικές δηλώσεις μετά την Κυριακή των Εκλογών», δήλωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφερόμενος στην προεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.

Για το σχέδιο «Δήμητρα» το οποίο είχε μονοπωλήσει προεκλογικά το ενδιαφέρον, είπε πως, «είναι καλό σχέδιο που το έβγαλε η Ομάδα Αλήθειας της ΝΔ για να χτυπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Το «Δήμητρα» θα εφαρμοστεί, το ανακοίνωσε η Λαγκάρντ, αλλά χωρίς οφέλη για τους πολίτες».

Τέλος απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το μέλλον του Αλέξη Τσίπρα, είπε πως, «δεν έχω ιδέα, ψυχανάλυση για τον Τσίπρα δεν μπορώ να κάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ για μένα τελείωσε το 2015, απλά ήταν πολύ πιο βραδυφλεγής η αποπολιτικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Ειδήσεις σήμερα:

Σταμάτης Γαρδέλης: Νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική

Αργεντινή: Ο Χαβιέρ Μιλέι είναι ο νέος Πρόεδρος

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα