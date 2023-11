Αθλητικά

Αποφυλακίζεται ο Όσκαρ Πιστόριους;

O παραολυμπιονίκης Οσκαρ Πιστόριους κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της συντρόφου του, Ρίβα Στέενκαμπ πριν 10 χρόνια.

Ο παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της συντρόφου του Ρίβα Στέενκαμπ πριν από δέκα χρόνια, θα εξεταστεί για πιθανή υπό όρους αποφυλάκιση την προσεχή Παρασκευή (24/11), μετά από σχετικό αίτημα του.

Η επιτροπή «θα εξετάσει την υπόθεση του Όσκαρ Πιστόριους την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023» στην Πρετόρια, ανακοίνωσε το Τμήμα Υπηρεσιών Φυλακών σε σημερινό δελτίο Τύπου, προσθέτοντας: «Θα καθορίσει εάν ο κρατούμενος είναι κατάλληλος για κοινωνική επανένταξη». Εάν εγκριθεί, η ημερομηνία αποδέσμευσης υπό όρους θα οριστεί από την ίδια επιτροπή.

Τον Μάρτιο, το πρώτο αίτημα του 37χρονου είχε απορριφθεί, μετά από αβεβαιότητα σχετικά με το ποσοστό της ποινής φυλάκισης που είχε ήδη εκτίσει ο κρατούμενος. Η νοτιοαφρικανική νομοθεσία προβλέπει ότι ένας κατάδικος μπορεί, μόλις λήξει το ήμισυ της ποινής του, να λάβει απόλυση υπό όρους.

Οι σωφρονιστικές υπηρεσίες εκτίμησαν ότι δεν είχε εκτίσει το ήμισυ της ποινής του. Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο αντέκρουσε αυτήν την εκδοχή, αποφασίζοντας τον περασμένο μήνα ότι η καταμέτρηση πρέπει να ξεκινήσει την ημερομηνία που ο καταδικασθείς δολοφόνος βρέθηκε για πρώτη φορά στη φυλακή.

Τη νύχτα της 13ης προς 14η Φεβρουαρίου 2013, ο Νοτιοαφρικανός αθλητής, σκότωσε τη σύντροφό του, το 29χρονο μοντέλο Ρίβα Στέενκαμπ, πυροβολώντας τη στην οικία τους στην Πρετόρια.

Ένα χρόνο νωρίτερα, ο έξι φορές παραολυμπιονίκης με το παρατσούκλι "Blade runner", είχε γράψει ιστορία συμμετέχοντες με αρτιμελείς αθλητές στα 400 μέτρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

Ο Όσκαρ Πιστόριους καταδικάστηκε το 2014, πρωτοδίκως, σε πέντε χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά από δίκη αρκετών μηνών που μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση.

Το 2016 του επιβλήθηκε νέα ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετά από έφεση που είχε προηγηθεί, ποινή που εξακολουθεί να θεωρείται επιεικής από την εισαγγελία.

Βάζοντας τέλος σε ένα μακρύ νομικό έπος, το Ανώτατο Εφετείο καταδίκασε τελικά τον Όσκαρ Πιστόριους, τον Νοέμβριο του 2017, σε 13 χρόνια και 5 μήνες.

