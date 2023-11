Κοινωνία

Κορωπί: Διαμαρτυρία γονέων για τον εκφοβισμό παιδιού επί 3 χρόνια

Γονείς παιδιών του Γυμνασίου διαμαρτύρονται, αφού έγινε γνωστό ότι, παιδιά εκφόβιζαν επί τρία χρόνια έναν μαθητή.

«Όλοι οι γονείς είναι σύμμαχοί μας, βγαίνουμε για όλα τα σχολεία της χώρας», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου στο Κορωπί, όπου έγινε γνωστό πως μαθητές εκφόβιζαν επί τρία χρόνια συμμαθητή τους, αναγκάζοντάς τον να κάνει χρήση κάνναβης.

Ερωτηθείς για το τι ζητούν οι γονείς, απάντησε πως, το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. «Κρίνουμε ότι, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι είναι απαραίτητοι. Ο Δήμος έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του».

Επίσης, ζήτησε να εφαρμόζεται η ποινή της αποβολής, να μένει σπίτι του το παιδί που έμεινε από απουσίες, καθώς όπως είπε, οι ποινές επιβάλλονται, όμως δεν τηρούνται.

Τέλος, οι γονείς είπαν πως, όταν κάτι πέφτει στην αντίληψή τους, το καταγγέλλουν κυρίως στο σχολείο και μετά στη δημοτική Αρχή.

