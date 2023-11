Κοινωνία

Μητροπολίτης Πειραιώς για Κασσελάκη: Όποιος παραβιάζει το σώμα του, παραβιάζει τον Θεό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη σκυτάλη των δηλώσεων κατά Κασσελάκη, πήρε ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιος, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του και κατά Μητσοτάκη και Βαρθολομαίου.

-

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, μετά τη σφοδρή ομοφοβική επίθεση επίκρισης και απόρριψης εναντίον του σεξουαλικού προσανατολισμού του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, στην οποία προέβη χθες, επανήλθε σήμερα ερωτηθείς σχετικά από την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», έξω από την μητρόπολη του Πειραιά, μετά τη θεία λειτουργία.

«Δεν είμαι εγώ ο ειδικός να σας πω περισσότερα από αυτά που είπα χθες. Εγώ λέω ότι μου λένε οι γιατροί. Μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε αν αυτά που είπα ισχύουν», δήλωσε φανερά εκνευρισμένος ο Μητροπολίτης Πειραιά, μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1.

«Υπάρχουν γιατροί που με 20 ευρώ θα σας τα πουν όλα αυτά», είπε ο Μητροπολίτης Πειραιά για να ολοκληρώσει υπογραμμίζοντας, «όποιος παραβιάζει το σώμα του, παραβιάζει τον Θεό».





Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος, ο οποίος δήλωσε πως προσυπογράφει τα όσα είπε ο Πειραιώς Σεραφείμ.

Ο Αμβρόσιος δεν δίστασε να στρέψει τα βέλη του και προς τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «λυπάμαι που ο πρωθυπουργός ετοιμάζει νόμο που θα επιτρέπει τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών και θα τους δίνει το δικαίωμα να υιοθετούν και παιδιά».

Στη συνέχεια δε στράφηκε και κατά εκκλησιαστικών ηγετών «που αγκαλιάζουν τον Κασσελάκη, όπως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος που κάλεσε τον Κασσελάκη να τον επισκεφτεί».

«Εγώ δεν θα δεχόμουν τον κ. Κασσελάκη γιατί είναι αμαρτωλός και δεν έχει μετανοήσει. Αν μετανοήσει και σταματήσει τη σχέση που έχει τώρα με έναν άλλο άνδρα και μάλιστα την προβάλει, τότε θα μπορούσα να τον αγκαλιάσω ως μετανοούντα», κατέληξε ο Αμβρόσιος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛ.ΑΣ: Συναγερμός για τον “Δράκο των Εξαρχείων”

Προϋπολογισμός 2024: Κατατίθεται στη Βουλή το οριστικό σχέδιο

Κορωπί: Διαμαρτυρία γονέων για τον εκφοβισμό παιδιού επί 3 χρόνια