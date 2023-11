Life

Κυριακίδης - Μουρίκη... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Το ζευγάρι των ηθοποιών ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής και καλλιτεχνικής διαδρομής του, συνομιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη.

Οι αγαπημένοι ηθοποιοί μιλούν για τα 35 χρόνια της κοινής τους πορείας, στη ζωή και το σανίδι.

Ο κεραυνοβόλος έρωτας στα σκαλιά του θεάτρου, η καταξίωση, οι τηλεοπτικοί ρόλοι που αγαπήθηκαν, αλλά και οι αποτυχίες.

Κυριάρχησε ποτέ ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους;

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή