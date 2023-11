Κοινωνία

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για Τρίτη - Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι περιοχές που θα πληγούν από τα φαινόμενα που αναμένονται από τις επόμενες ώρες.

-

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα αργά το βράδυ (Τρίτη 21-11-23) στα δυτικά και κυρίως αύριο, στα νότια της χώρας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (21-11-23)

Από αργά το βράδυ στη δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Β. Αύριο Τετάρτη (22-11-23)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θράκης.

Γ. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τη νύχτα της Τετάρτης (22-11-23) προς την Πέμπτη (23-11-23).

Δύο θα είναι σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, οι διαταραχές που θα επηρεάσουν τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Η δεύτερη διαταραχή του καιρού θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Το γράμμα παιδιού με γονείς ΛΟΑΤΚΙ+ στον Μητσοτάκη

Μητροπολίτης Πειραιώς για Κασσελάκη: Όποιος παραβιάζει το σώμα του, παραβιάζει τον Θεό

Κορωπί: Διαμαρτυρία γονέων για τον εκφοβισμό παιδιού επί 3 χρόνια