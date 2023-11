Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Τοξότη ο Άρης, στους Ιχθύες η Σελήνη, οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για την Τρίτη.

-

Στον Σκορπιό πάει ο Άρης, που φεύγει από τον Τοξότη, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για την Τρίτη.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» εφιστά την προσοχή στους ηλικιωμένους.

Σήμερα επίσης, η Σελήνη είναι στους Ιχθύεις, που σημαίνει πως είμαστε πολύ ρομαντικοί.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Το γράμμα παιδιού με γονείς ΛΟΑΤΚΙ+ στον Μητσοτάκη

Μητροπολίτης Πειραιώς για Κασσελάκη: Όποιος παραβιάζει το σώμα του, παραβιάζει τον Θεό

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για Τρίτη - Τετάρτη