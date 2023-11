Κόσμος

Τουρκία - Οζντεμίρ: Η Ελλάδα επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά

Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος του κόμματος των εθνικιστών, ενόψει της επίσκεψης του Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα.

Νέες προκλητικές αναφορές για την Ελλάδα έκανε ο Ισμαήλ Οζντεμίρ, αντιπρόεδρος του κόμματος των εθνικιστών στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Οζντερμίρ είπε ότι «Η Ελλάδα, με την οποία πάντα επιθυμούσαμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας, επιδεικνύει επιθετική στάση ενάντια στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα που διασφαλίζονται στη Λωζάνη», και προσέθεσε:

«Είναι γνωστό ότι 19 από τα 23 νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς στο Αιγαίο έχουν οπλιστεί από την Ελλάδα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα, μαζί με την ‘Ε/Κ διοίκηση της Νότιας Κύπρου’, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, με την υποστήριξη της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα λεγόμενο μπλοκ εναντίον της χώρας μας και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα λεγόμενο αποτρεπτικό αποτέλεσμα στη χώρα μας με αυτές τις δραστηριότητες.

Οι ίδιοι κύκλοι έβαλαν στο μάτι τις δραστηριότητες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου της Τουρκίας στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, που είχε δηλώσει η Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη, και στόχευσαν τις προσπάθειές μας να συμβάλουμε στην εδαφική ακεραιότητα, την ειρήνη και τη σταθερότητα της Λιβύης στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουμε κάνει. Δεν εποφθαλμιούμε τα δικαιώματα κανενός, αλλά σίγουρα δεν θα αφήσουμε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά μας. Η ίδια στάση ισχύει και για την ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’. Η τουρκοκυπριακή βούληση για λύση δύο κρατών που βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα είναι και δική μας θέληση. Παρ' όλες τις προκλήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρούμε τη στάση μας υπέρ του διαλόγου, αλλά οι συνομιλητές μας να έχουν υπόψη τους ότι, όταν έρθει η ώρα η ατσάλινη γροθιά του Τούρκου θα κατέβει από το Αιγαίο σαν κεραυνός, ανεμοστρόβιλος και τυφώνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταλείψει αμέσως την ασυνεπή, άδικη και αμφίθυμη στάση της απέναντι στη χώρα μας και ελπίζουμε ότι θα διορθώσει τη στάση της. Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας να σφετεριστεί τα δικαιώματα που απέκτησαν οι ‘Τούρκοι’ της ‘Δυτικής Θράκης’ στη Λωζάνη θα προκαλέσουν τη μεγαλύτερη ζημιά στον εαυτό της και ότι η Τουρκία και το τουρκικό έθνος στέκονται δίπλα στους ‘Τούρκους’ της ‘Δυτικής Θράκης’ υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις και συνθήκες. Οι απόγονοι των κατακτητών στα Βαλκάνια είναι η κόκκινη γραμμή μας, γι' αυτό συμβουλεύουμε όσους σκοπεύουν να ξεσηκώσουν αυτή την περιοχή να συνέλθουν».

