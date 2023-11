Κοινωνία

Ελευσίνα: Ανήλικοι λήστεψαν μαθητές σχολείου που είχαν πάει εκδρομή

Οι δράστες με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν από τους μαθητές χρήματα, κινητά και μια μπλούζα. Πως η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους.

Έξι ανήλικοι από 14 έως 17 ετών συνελήφθησαν για ληστεία και για παράβαση του νόμου «περί όπλων».

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν δύο μαθητές σχολείου του Πειραιά που είχαν πάει εκδρομή, στην παραλία της Ελευσίνας, κάποια στιγμή, έπεσαν θύματα ληστείας από άγνωστους δράστες οι οποίοι με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου τους απέσπασαν τσαντάκια που περιείχαν 10 ευρώ, όπως επίσης κινητά και μία μπλούζα.

Οι 13χρονοι μαθητές, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να καταγγείλουν το περιστατικό και οι αστυνομικοί τους έδειξαν φωτογραφίες υπόπτων.

Αρχικά τα ανήλικα θύματα αναγνώρισαν έναν από τους δράστες και στην συνέχεια η αστυνομία ταυτοποίησε και άλλους πέντε εμπλεκόμενους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

«Συνελήφθησαν, στα πλαίσια του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 21-11-2023 στην Ελευσίνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ελευσίνας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, -6- ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (20-11-2023) στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην περιοχή της Ελευσίνα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο 13χρονους μαθητές και με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή αιχμηρού αντικειμένου τους απέσπασαν χρηματικά ποσά και προσωπικά τους αντικείμενα.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας, επετεύχθη η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των ανήλικων δραστών στην περιοχή της Ελευσίνας, ενώ βρέθηκαν και τα κλοπιμαία, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

