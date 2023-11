Κοινωνία

ΥΠΑΑΤ: Τα έκαναν “γυαλιά καρφιά” με βαριοπούλες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση, με πέτρες, βαριοπούλες και μολότοφ στα γραφεία της ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

-

Επίθεση με πέτρες και βαριοπούλες δέχθηκε από αναρχικούς λίγο πριν το μεσημέρι η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από ομάδα αγνώστων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν τζαμαρίες του κτιρίου στο ισόγειο.

Μετά την επίθεση, οι άγνωστοι, εκ των οποίων άλλοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και άλλοι φορούσαν κράνη, αποχώρησαν, πέρασαν στο απέναντι πεζοδρόμιο, πέταξαν μολότωφ και έβαλαν φωτιά σε κάδους με σκουπίδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη σε βάρος δανειοληπτών: Τι ισχυρίστηκαν αστυνομικός και επιχειρηματίας

“Σοτζού” - Έβρος: Γέφυρα του “Δρόμου της φιλίας” χτίζουν Ελλάδα και Τουρκία (εικόνες)

Γκάλοπ Prorata: Πρωτιά ΝΔ, πτώση ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου