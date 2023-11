Αθλητικά

Πυγμαχία: Δύο μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό U22

Οι Αντωνία Γιαννακοπούλου και Στέλιος Κυρσανίδης διακρίθηκαν ανάμεσα σε εκατοντάδες Ευρωπαίους πυγμάχους, κατακτώντας από ένα χάλκινο μετάλλιο, ανεβάζοντας την ελληνική πυγμαχία ακόμη ένα σκαλί πιο ψηλά στο «βάθρο» των επιτυχιών.

Δύο χάλκινα μετάλλια ήταν ο απολογισμός της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U22, στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου, για την ελληνική πυγμαχία. Συγκεκριμένα, η Αντωνία Γιαννακοπούλου και ο Στέλιος Κυρσανίδης κατάφεραν να διακριθούν ανάμεσα σε εκατοντάδες Ευρωπαίους πυγμάχους και να κατακτήσουν από ένα χάλκινο μετάλλιο, ανεβάζοντας την ελληνική πυγμαχία ακόμη ένα σκαλί πιο ψηλά στο «βάθρο» των επιτυχιών.

Ο οσπονδιακός Προπονητής, Αρτούρ Μικαελιάν δήλωσε για την παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 22: «Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα τα παιδιά που με έκαναν άλλη μια φορά περήφανο. Πλέον ακούγεται η Ελλάδα στην Ευρώπη στον χώρο της πυγμαχίας και μας υπολογίζουν. Να ξέρετε όμως, ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες γεννιούνται μέσα από μεγάλες αποτυχίες και αδικίες. Πρέπει να πεισμώσουμε και να δουλέψουμε παραπάνω, επειδή έρχονται πολλά μεγάλα και δυσκολότερα πράγματα».

Η αναφορά του Αρτούρ Μικαελιάν περί αδικίας ήρθε αμέσως μετά την Επίσημη Ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας μιλώντας για κατάφωρη αδικία στον ημιτελικό αγώνα της Αντωνίας Γιαννακοπούλου με αντίπαλο την Τουρκάλα Γκαμζέ Σογκουκσού. Η ΕΟΠ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά την αδικία στο πρόσωπο του Αθλητή μας "Χρυσού" Πρωταθλητή Ευρώπης Μιχάλη Τσαμαλίδη στον αγώνα με αντίπαλο τον Αρτζάν Ισενί, όπου παρά την ξεκάθαρη υπεροχή του και στους 3 γύρους, οι διαιτητές έδωσαν το παιχνίδι στα σημεία 3-2, υπέρ του Ισενί, το "σενάριο" δυστυχώς επαναλήφθηκε και στο πρόσωπο της σπουδαίας Αθλήτριάς μας, Αντωνίας Γιαννακοπούλου. Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες συμπεριφορές που αδικούν την Εθνική μας Ομάδα Πυγμαχίας και υπονομεύουν το πνεύμα του υγιούς ανταγωνισμού και θίγουν την εμπιστοσύνη που έχουν οι αθλητές, οι φίλαθλοι και όλοι εμείς που «υπηρετούμε» τον θεσμό του αθλητισμού. Σε αντίδραση σε αυτό το επαναλαμβανόμενο προσβλητικό περιστατικό, θα λάβουμε άμεσα μέτρα έτσι ώστε να αποτρέψουμε την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Η Ελληνική Πυγμαχία αποτελεί την ανερχόμενη δύναμη σε διεθνές επίπεδο και αυτό όπως φαίνεται ΕΝΟΧΛΕΙ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα σε μελλοντικούς αγώνες που θα λαμβάνουν μέρος οι εκπρόσωποι μας, που φορούν και τιμούν το εθνόσημό μας».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας Χάρης Μαριόλης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα σχολίασε τις επιδόσεις της Εθνικής Ομάδας γράφοντας: «Μόνο υπερηφάνεια νιώθουμε για τους αθλητές μας και τους προπονητές τους, που εκτός από τους αντιπάλους τους μέσα στο ρινγκ έπρεπε να αντιμετωπίσουν και τους εξωαγωνιστικούς παράγοντες που τους στέρησαν τα χρυσά μετάλλια. Εμείς θα αντιδράσουμε και θα τους αντιμετωπίσουμε πολύ δυναμικά από εδώ και πέρα. Η Ελληνική Πυγμαχία είναι η Νέα ανερχόμενη δύναμη και βρίσκεται επάξια στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως και δεν θα αφήσουμε κανέναν να στερήσει στα παιδιά μας αυτό που τους αξίζει!».

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U22 συμμετείχαν η Αντωνία Γιαννακοπούλου (54 κιλά), η Βασιλική Σταυρίδου (75 κιλά), ο Στέλιος Κυρσανίδης (63,5), ο Μιχάλης Τσαμαλίδης (80) και ο Στέλιος Ρούλιας (+92 κιλά).

