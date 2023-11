Κοινωνία

ΕΛΑΣ - Σύλληψη σπείρας: “Άδειαζαν” σπίτια με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Ποια η οργανωμένη μέθοδος δράσης της ομάδας και με ποιον... πρωτότυπο τρόπο επενέδυαν τη λεία από τις διαρρήξεις τους.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σε κατοικίες στην Αττική και την Πιερία, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Έπειτα απ συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στην Κατερίνη Πιερίας και στο Δροσερό Ξάνθης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πιερίας και του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης καθώς και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν με εντάλματα 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 2 άτομα.

Κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παροχή σε άλλους κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνουν ή υποβοηθούν την τέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023 τα μέλη της οργάνωσης, είχαν ενταχθεί και συστήσει επιχειρησιακά δομημένη ομάδα με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, δρώντας από κοινού, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος για βιοπορισμό, προβαίνοντας σε διαρρήξεις κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Τρόπος δράσης

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία:

προσέγγιζαν τις οικίες – στόχους, πρωινές προς μεσημεριανές ώρες και απογευματινές προς βραδινές ώρες, με τα επιχειρησιακά τους οχήματα και αφού διαπίστωναν ότι οι ένοικοι απουσιάζουν, προέβαιναν στην παραβίαση μπαλκονόπορτων ή παραθύρων,

αποκολλούσαν ή κατέστρεφαν τυχόν συστήματα συναγερμού ή κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που υπήρχαν στον χώρο,

απέκρυπταν τα χαρακτηριστικά τους χρησιμοποιώντας μακρυμάνικες μπλούζες, μακριά παντελόνια, γάντια, μάσκες μίας χρήσης και καπέλα,

χρησιμοποιούσαν επιχειρησιακά οχήματα, τα οποία είτε ήταν μισθωμένα από εταιρείες ενοικιάσεων, είτε ήταν καταχωρημένα σε άλλα άτομα ή και σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας καθιστώντας δυσχερή τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές, ενώ

χρησιμοποιούσαν επιπλέον και οχήματα «δορυφόρους», για τη μετάβασή τους από και προς τα επιχειρησιακά οχήματα αλλά και στα σημεία που λάμβαναν χώρα οι συναντήσεις τους.

Σημαντικό ρόλο στη συνοχή της ομάδας και την απρόσκοπτη δράση της διαδραμάτιζε το γεγονός ότι τα μέλη συνδέονταν με μεταξύ τους στενές φιλικές σχέσεις, ενώ είχαν κοινή καταγωγή και πολιτισμικές καταβολές. Επίσης, διακρίνονταν για τον «επαγγελματισμό» τους και την πείρα τους, έχοντας σταθερή ροπή στη διάπραξη των κλοπών, δεν εξασκούσαν κάποιο επάγγελμα και τα παράνομα εισοδήματα τα επενέδυαν σε αγορά κρυπτονομισμάτων.

Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 14 συνολικά περιπτώσεις κλοπών σε Κιούρκα, Γλυφάδα, Βούλα, Χαλάνδρι, Πεντέλη, Σπάτα και Σβορωνό Πιερίας.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από τις μέχρι στιγμής ταυτοποιημένες περιπτώσεις κλοπών ξεπερνά το ποσό των 344.500 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών (χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, ρολόγια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, λίρες γυαλιά ηλίου)

λάπτοπ, 2 φωτογραφικές μηχανές, συσκευή εκκένωσης ρεύματος (teaser),

2 παντελόνια τύπου σόρτς, μπλούζα, καπέλο, 4 ζεύγη αθλητικών παπουτσιών, πορτοφόλι επώνυμης εταιρίας,

17 κινητά τηλέφωνα,

χάρτινη συσκευασία κινητής εταιρείας,

ζευγάρι κιάλια (διόπτρες),

χαρτονόμισμα των 100 γαλλικών σεντς,

χαρτονόμισμα των 10 γερμανικών μαρκών

29 λίρες Αγγλίας,

24.760 ευρώ,

4 οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, με δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

