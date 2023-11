Κόσμος

Ισραήλ – Χαμάς: Συμφωνία για ολιγοήμερη εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων

Πόσες μέρες θα διαρκέσει η εκεχειρία και πόσοι όμηροι θα απελευθερωθούν. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα συμφωνία η οποία προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων της Χαμάς σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές και την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε σε αδρές γραμμές (...) συμφωνία με βάση την οποία τουλάχιστον 50 πρόσωπα που απήχθησαν –γυναίκες και παιδιά– θα απελευθερωθούν σε τέσσερις ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα υπάρξει παύση των μαχών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ισραήλ: Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μετά την εκεχειρία

Ο ισραηλινός στρατός θα «συνεχίσει τον πόλεμο» εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς μετά την 4ήμερη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε να κηρυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, διεμήνυσε η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, ο ισραηλινός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν τον πόλεμο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι οι όμηροι, να ολοκληρωθεί η εξάλειψη της Χαμάς και για να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχει πλέον απειλή για το κράτος του Ισραήλ από τη Γάζα», αναφέρει απόσπασμα ανακοίνωσης της κυβέρνησης που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω X (του πρώην Twitter) από τις υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Χαμάς: Ικανοποίηση από τη συμφωνία

Η Χαμάς εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για τη συμφωνία να κηρυχθεί «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας, που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του Ισραήλ και προβλέπει την ανταλλαγή τουλάχιστον 50 ισραηλινών και αλλοδαπών ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα με παλαιστίνιους φυλακισμένους, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

«Οι διατάξεις αυτής της συμφωνίας καταρτίστηκαν με βάση το όραμα της αντίστασης και την αποφασιστικότητά της να υπηρετήσει τον λαό μας και να ενισχύσει την επιμονή του έναντι της επίθεσης», ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Επιβεβαιώνουμε πως θα παραμείνουμε με το δάκτυλο στη σκανδάλη και ότι τα τάγματα των θριαμβευτών μας θα παραμείνουν σε επιφυλακή», προειδοποίησε.

Δυνάμει της συμφωνίας, αναμένεται να εισέλθουν εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, ιατρικό υλικό και καύσιμα σε όλα τα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, πάντα κατά την ανακοίνωση της Χαμάς.

