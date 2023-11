Κοινωνία

“Δράκος των Εξαρχείων”: Είχε συλληφθεί για απόπειρα βιασμού πριν από 15 μήνες

Γνώριμος των αρχών ο 23χρονος Σύρος που συνελήφθη στην πλατεία Κάνιγγος. Είχε αποφυλακιστεί τον Αύγουστο με περιοριστικούς όρους.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε το βράδυ της Τρίτης, ο αποκαλούμενος «Δράκος των Εξαρχείων». Πρόκειται για έναν 23χρονο Σύρο, ο οποίος μάλιστα είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς οποίος είχε συλληφθεί για απόπειρα βιασμού το καλοκαίρι του 2022 και ήταν κρατούμενος στις φυλακές Γρεβενών, από όπου αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο με περιοριστικούς όρους.

Η σύλληψη του έγινε στην πλατεία Κάνιγγος, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, οι οποίοι τον αναζητούσαν, καθώς στο χρονικό διάστημα από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου, είχε επιτεθεί σε τουλάχιστον 3 γυναίκες, μεταξύ των οποίων ένα 13χρονο κορίτσι, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Το χρονικό των επιθέσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (18/11) όταν ο δράστης προσέγγισε μία 13χρονη, την έπιασε από τη μέση και προσπάθησε να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Ευτυχώς το κορίτσι έβαλε τις φωνές και κατάφερε να ξεφύγει.

Δύο ημέρες μετά, δηλαδή στις 20 Νοεμβρίου, μια κοπέλα 29 ετών μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας των Εξαρχείων και κατέθεσε ότι ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Νικηταρά, ένας περίεργος άντρας με χρήση σωματικής βίας, την ακινητοποίησε, την πέταξε στο έδαφος και αφού της έκλεισε το στόμα, προέβη σε γενετήσιες πράξεις τις οποίες δεν ολοκλήρωσε καθώς το σημείο προσήλθαν κάτοικοι και διερχόμενοι πολίτες με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή.

Την ίδια ημέρα, 10 λεπτά αργότερα, μάλλον ο ίδιος δράστης, έστησε καρτέρι και στην Ζωοδόχου Πηγής. Την ώρα που περνούσε από το σημείο μία 27χρονη της όρμησε και της έκλεισε το στόμα. Το θύμα προέβαλε αντίσταση και κατάφερε να ελευθερωθεί, με τον άνδρα να αποχωρεί τρέχοντας.

