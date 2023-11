Πολιτισμός

Πέθανε η Βάσω Χατζή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την είδηση για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας του δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού, έκανε γνωστή με ανάρτηση της η Χαρά Βέρρα.

-

Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια του δημοτικού και του λαϊκού τραγουδιού Βάσω Χατζή. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στα social media η Χαρά Βέρρα.

Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τη συνάδελφό της, γράφοντας: «Δυστυχώς τα άσχημα νέα μαθαίνονται πολύ γρήγορα. Βάσω Χατζή, δεν θα υπάρξει πάλι τέτοια μεγάλη τραγουδίστρια! Καλό σου ταξίδι Βάσω μου, δεν μπορώ να το πιστέψω…. Πριν λίγες βδομάδες τα λέγαμε στο μαγαζί που είχες έρθει! Δεν έχω λόγια… θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της, στους ανθρώπους της. Σε όλη την καλλιτεχνική μας οικογένεια! Αναντικατάστατη».

Η Βάσω Χατζή καταγόταν από την Ασωπία Βοιωτίας και ασχολήθηκε με το τραγούδι από 17 ετών, οπότε ήρθε στην Αθήνα.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 άρχισε να συνεργάζεται με τον Κόραξ, ο οποίος και ανέδειξε το ταλέντο της.

Ακολούθησαν συνεργασίες της με τους Β. Βασιλειάδης, Γ. Βασιλόπουλος, Π. Γαβαλάς, Στ. Κάβουρας, Κ. Σκαφίδας, Β. Σαλέας, Μ. Χριστοδουλόπουλος κ.ά.

Μερικές από τις επιτυχίες της, είναι: «Αγάπες και παράπονα» (1976), «Λίγα λουλούδια» (1977), «Δύο αγάπες» (1977), «Πόσο πάει το φιλί» (1978), «Σ’ αγαπώ και πού με βάζεις» (1979), «Πάρε την καρδιά μου» (1991), «Φίλησέ με» (1992), «Μετανοιωμένος» (1995), κ.λπ. Έχει επίσης μικρή ή μεγάλη συμμετοχή στους δσκους: «Γεύση από Ελλάδα» (1974), «Με αγάπη» (1983), «Κ. Σούκας: 20 χρόνια επιτυχίες» (1991 και CD), «Πανόραμα» (του Βασιλάκη Σαλέα, 2πλός δίσκος «ζωντανής» ηχογράφησης, 1992 και CD), «Mια βραδιά στο Αλεξάντερ» (1999, CD), κ.λπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες σε επίσημη εμφάνιση (εικόνες)

Θεσσαλονίκη – Ινστιτούτο αισθητικής: Διαμαρτυρήθηκε για τη χρέωση και λήστεψε το ταμείο

Ισραήλ – Χαμάς: Συμφωνία για ολιγοήμερη εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων