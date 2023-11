Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Μπαράζ διαρρήξεων από νεαρούς

Ένας 20χρονος και ένας 24χρονος έβαλαν στο... μάτι καταστήματα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Πώς έγιναν αντιληπτοί από τις Αρχές και τους πέρασαν χειροπέδες.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τα ξημερώματα της Τρίτης από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης, 24χρονος και 20χρονος, για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με μοτοσικλέτα, διέρρηξαν αρχικά κεντρική είσοδο πολυκατοικίας και στη συνέχεια εισήλθαν σε κατάστημα και γραφεία, ευρισκόμενα εντός αυτής, και αφού ερεύνησαν τους χώρους, διέφυγαν χωρίς να αφαιρέσουν κάτι.

Λίγο αργότερα, κατά τον ίδιο τρόπο διέρρηξαν επιπλέον 2 καταστήματα, ενώ κατά την προσπάθεια διαφυγής τους από ιατρείο στο οποίο είχαν εισέλθει, ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία, σε βάρος του 24χρονου εκκρεμεί απόφαση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

