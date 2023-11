Κοινωνία

“Δράκος των Εξαρχείων”: Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον 23χρονο

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 23χρονο που συνελήφθη για βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες στα Εξάρχεια. Τα λάθη των Αρχών και η καρατόμηση του Διοικητή ΤΑ του Ωρωπού.

Ποινική δίωξη για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για σεξουαλική βία, αλλά και για πλημμελήματα άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 23χρονου , υπηκόου Συρίας, που συνελήφθη χθές για επιθέσεις σε βάρος γυναικών στα Εξάρχεια.

Ο 23χρονος είναι πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν βιασμό τετελεσμένο και σε απόπειρα, σε βάρος ανηλίκου και μη, κατά συρροή , γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, καθώς και για τα πλημμελήματα της απλής σωματικής βλάβης και της απειλής.

Ο κατηγορούμενος είχε κρατηθεί προσωρινά στις Φυλακές Γρεβενών για απόπειρα βιασμού και αφέθηκε ελεύθερος μετά από κράτηση 12 μηνών τον περασμένο Αύγουστο. Η δίκη του έχει προσδιοριστεί για τον Απρίλιο του 2024.

Ο αλλοδαπός καταγγέλεται στη νέα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για σωρεία υποθέσεων σεξουαλικών επιθέσεων στα Εξάρχεια πριν λίγες ημέρες. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ανήλικο κορίτσι.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε Τακτικό Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος την Παρασκευή.

Ο Οικονόμου καρατόμησε τον Διοικητή ΤΑ Ωρωπού

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου προχώρησε στην καρατόμηση του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού.

Συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου μετά από επικοινωνία που είχε το πρωί της Τετάρτης με τον Αρχηγό, Αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, ζήτησε την διοικητική διερεύνηση σχετικά με τη μη τήρηση των περιοριστικών όρων του συλληφθέντα «δράκου» για τις επιθέσεις κατά γυναικών στα Εξάρχεια καθώς και την άμεση αντικατάσταση του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού.

