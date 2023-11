Κοινωνία

“Δράκος των Εξαρχείων”: Βίντεο με νέα επίθεση του, στα χέρια των αρχών

Το χρονικό του νέου κατορθώματος του επικίνδυνου άνδρα, ο οποίος κυκλοφορεί σκορπίζοντας τρόμο στους δρόμους της περιοχής.

Και τέταρτη επίθεση του «Δράκου των Εξαρχείων» σε γυναίκα που «έπεσε» στα χέρια του εξετάζουν οι άντρες της ασφάλειας. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του ΑΝΤ1 Σπύρο Λεβιδιώτη, έχει σταλεί στις αστυνομικές αρχές ηλεκτρονικό αρχείο – ντοκουμέντο με βιντεοσκόπηση της επίθεσης, η οποία φέρεται να έγινε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου απογευματινές ώρες στην οδό Στουρνάρη.

Η άτυχη γυναίκα μπήκε σε πολυκατοικία, όπου ο δράστης την ακολούθησε. Μπήκαν μαζί στο ασανσέρ κι εκείνος εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη μαρτύρων αρχίζοντας να την παρενοχλεί. Το θύμα αντιστάθηκε και τελικά ο δράστης από ήχους αντιλήφθηκε την παρουσία άλλου άνδρα στους διαδρόμους της πολυκατοικίας, φοβήθηκε και έφυγε τρέχοντας.

Το βίντεο φέρονται να έχουν στείλει στην Αστυνομία γείτονες του θύματος, ενώ μετά την παραλαβή του οι αρχές επικοινώνησαν με τη γυναίκα ζητώντας της να καταθέσει όσα έζησε και να υποβάλει κι εκείνη, όπως και τα προηγούμενα θύματα, καταγγελία στο Τμήμα.

