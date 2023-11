Οικονομία

Έρευνα ΑΝΤ1: Επικίνδυνες υποδομές, λόγω έλλειψης συντήρησης (βίντεο)

Η ΕΕ πληρώνει για την κατασκευή, αλλά όχι και την συντήρησή έργων, ενώ ούτε οι ΟΤΑ δαπανούν χρήματα για συντηρήσεις, ακόμη και σε "γηρασμένες" υποδομές, όπως αποκαλύτπει ο Τάσος Τέλλογλου.

Του Τάσου Τέλλογλου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Ο Τάσος Τέλλογλου, με την βοήθεια της κάμερας του ΑΝΤ1, βρέθηκαν στο σημείο όπου ο ποταμός Ιλισός (ή Ιλισσός) έστριβε ελαφρά, κατεβαίνοντας από τον βορρά προς τον Σαρωνικό.

Πριν από μερικά χρόνια διαπιστώθηκε η κακή κατάσταση της γέφυρας και συνολικά της υποδομής αυτής, κάτω από τις γραμμές του Τραμ, στην διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με τις οδούς Αθανασίου Διάκου και Αναπαύσεως, ενός από τα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αθήνας.

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι η συντήρηση των υποδομών ήταν λέξη άγνωστη στην ελληνική δημόσια διοίκηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στο εν λόγω σημείο ουδέποτε είχε γίνει συντήρηση και ότι είναι επικίνδυνες σχεδόν όλες οι υποδομές με ηλικία 50 ετών και πάνω.

Ο Γιώργος Στασινός και το ΤΕΕ θέλουν τώρα να δημιουργήσουν ένα μητρώο με στοιχεία που θα αντλήσουν από Δήμους και Περιφέρειες. Το κάθε έργο θα έχει την ταυτότητά του και θα αναφέρεται στο μητρώο αυτό το πότε συντηρήθηκε για τελευταία φορά.

Λείπει μια μικρή λεπτομέρεια: οι πιστώσεις για την συντήρηση των δημόσιων υποδομών. Ένας από τους λόγους που δεν γινόταν η συντήρησή τους είναι το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να δοθούν για κατασκευή, αλλά όχι για συντήρηση ενός έργου.

«Πρέπει να αλλάξουν οι δημόσιοι φορείς νοοτροπία και να εγγράφουν κονδύλια για συντήρηση, καθώς και να πείσουμε την ΕΕ να δεχθεί να πληρώσει για την συντήρηση υποδομών», λέει στον ΑΝΤ1 ο κ. Στασινός.

Μέχρι τότε, το Δημόσιο θα συνεχίσει να διορθώνει ζημιές που προκύπτουν, όπως αυτή στο κολυμβητήριο, μία κεντρική αθλητική εγκατάσταση της Αθήνας, που βασικά κατασκευάζεται από την αρχή.





