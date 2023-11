Κοινωνία

Κόντρες στην παραλιακή: Σύλληψη οδηγών στο Παλαιό Φάληρο

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν μετά από τον αυτοσχέδιο "αγώνα" τους σε ταχύτητα και ποιοι οι κίνδυνοι που γεννήθηκαν από τις ενέργειές τους.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο ημεδαποί οδηγοί, οι οποίοι εντοπίστηκαν, πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, να πραγματοποιούν αυτοσχέδιο μεταξύ τους αγώνα, προβαίνοντας σε συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενοι με ταχύτητα πέραν του επιτρεπομένου ορίου, θέτοντας σε κίνδυνο την κυκλοφορία των υπόλοιπων οδηγών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που αφορούν, κανόνες για ελιγμούς των οχημάτων, σκοπούμενη επιβράδυνση, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, τροποποίηση οχήματος άνευ αδείας (φιμέ τζάμια) και λοιπές διατάξεις.

Ακόμη, τα δύο εμπλεκόμενα Ι.Χ. επιβατηγά αυτοκίνητα κατασχέθηκαν και επιβλήθηκαν στους οδηγούς αυτών οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγοί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

