Κόντρες: οδηγοί μιλούν στον ΑΝΤ1 για τους αυτοσχέδιους αγώνες (βίντεο)

Παρά τα αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, συνεχίζονται τα ραντεβού δεκάδων οδηγών αυτοκινήτων και μηχανών, κυρίως νέων, για κόντρες και αυτοσχέδιους αγώνες σε δημόσιους δρόμους.

Του Βασίλη Γιαννούλη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Στην έρευνα του ΑΝΤ1 για τις κόντρες στους δρόμους της Αττικής, ο Βασίλης Γιαννούλης μίλησε με οδηγούς που παίρνουν μέρος στους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας και κατέγραψε «συνηθισμένες» εικόνες τις βραδινές ώρες, σε γνωστά σημεία του οδικού δικτύου σε διάφορα σημεία της Αττικής, όπου δεκάδες οδηγοί και πολλαπλάσιοι θεατές, με… ορμή από το πάθος τους για την ταχύτητα, μετατρέπουν κεντρικούς δρόμους σε αυτοσχέδιες πίστες, βάζοντας σε κίνδυνο τόσο διερχόμενους οδηγούς όσο και τους εαυτούς τους.

«Είναι αρρώστια δεν μπορώ να το εξηγήσω . Είναι αυτό που λέμε “έχεις το μικρόβιο”. Άμα “έχεις το μικρόβιο”… δεν σου φεύγει», λέει ένας από τους οδηγούς.

Μόνο το πρώτο δεκάμηνο του 2023 η Αστυνομία έχει καταγράψει 623 παράνομους αγώνες ταχύτητας, 314 εκ των οποίων στην Αττική.

Τόσο οι «εραστές» της αδρεναλίνης όσο και οι διώκτες τους, αναγνωρίζουν τους κινδύνους και λένε ότι μοναδική ίσως λύση θα ήταν η εξεύρεση μιας ασφαλούς διεξόδου.

Οδηγός λέει στον ΑΝΤ1, «γνωρίζουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι παράνομο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να θέσουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας και ίσως και κάποιον άλλον. Αυτό που ζητάμε στην ουσία είναι όλο αυτό να γίνει νόμιμο»

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας, Νίκος Ρήγας, δηλώνει ότι «Το πρόβλημα γενικότερα στην χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχουν κάποιοι ειδικοί χώροι, ειδικές πίστες που λέμε, για να δημιουργούνται αυτοί οι αγώνες με συγκεκριμένες προϋποθέσεις»

Για τους παράνομους του είδους τόσο ο κίνδυνος όσο και το κόστος του φαίνεται να μην είναι στοιχείο που τους αποθαρρύνει.

Όπως λέει ένας οδηγός, έχει ξοδέψει 35.000 ευρώ στο αυτοκίνητο του, για να μπορεί να συμμετέχει με «αξιώσεις» στις κόντρες, σημειώνοντας «έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές και σε μένα και σε φίλους μου και στη παρέα που έχουμε πουλήσει τα γρήγορα μας αυτοκίνητα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, λόγω μιας δύσκολης οικονομικής κατάστασης και έχουμε πει “εντάξει, βαρέθηκα, δεν θα ασχοληθώ ξανά”.. και πάλι αρχίζουμε και μπλέκουμε».

