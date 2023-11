Κοινωνία

Παιανία: Απόπειρα ασέλγειας σε 15χρονη έναντι αμοιβής

Εφτιαλτικές στιγμές έζησε ένα κορίτσι όταν δέχτηκε σεξουαλική επίθεση σε στάση λεωφορείου. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θύματος.

Συνελήφθη 55χρονος κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απόπειρα ασέλγειας με ανήλικο μετ’ αμοιβής στην Παιανία

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί εντός λεωφορείου στην Παιανία, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 55χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απόπειρα ασέλγειας με ανήλικο μετ' αμοιβής, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας (20/11), ο κατηγορούμενος προσέγγισε 15χρονη, η οποία ανέμενε σε στάση λεωφορείου και προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα.

Αφού επέμενε να της δείξει στο κινητό του ακατάλληλο περιεχόμενο, της πρότεινε να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της έναντι αμοιβής.

Η 15χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, καλώντας το Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης.

Κατά την προανακριτική έρευνα και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, επετεύχθη ο εντοπισμός του 55χρονου, ο οποίος αντιστάθηκε στη σύλληψη του και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Παιανίας, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της παραπάνω αξιόποινης πράξης.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0,93 γραμμ. κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

