ΗΠΑ: Έκρηξη με νεκρούς στα σύνορα με τον Καναδά - Φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα (βίντεο)

Τρόμος στις αμερικανικές υπερδυνάμεις για το ενδεχόμενο ενός ακόμα τρομοκρατικού χτυπήματος. Οι αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ερευνά την έκρηξη ενός οχήματος στη γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά, ως ενδεχόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, μετέδωσε όπως μετέδωσε ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός Fox, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν και ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική μονάδα του FBI για να ελέγξουν «όλα τα σημεία εισόδου» στην πολιτεία, ενώ μεταβαίνει και η ίδια στο σημείο.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Οντάριο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου της καναδικής επαρχίας αξιολογούν την κατάσταση στη γέφυρα Ρέινμποου. Η τοπική αστυνομία πάντως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι προς το παρόν η ανάμειξή της στη διερεύνηση του συμβάντος είναι «ελάχιστη».

Η γέφυρα, που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά, έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τετάρτη το απόγευμα και μέχρι νεοτέρας.

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη μεθοριακή διάβαση, όπως ανέφερε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε επίσης ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» το επεισόδιο, ωστόσο είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να πει αν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ντομινίκ Λεμπλάν είπε ότι ενισχύθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα και ότι σύντομα θα μιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Αλεχάντρο Μαγιόρκας.

#BREAKING Footage of the car bomb explosion on the US-Canada border at Rainbow Bridge. pic.twitter.com/arshlXfkxc — Clash Report (@clashreport) November 22, 2023

