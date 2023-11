Κοινωνία

Τροχαίο: Δεξαμενή φορτηγού έπεσε σε αυτοκίνητο που το ακολουθούσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο περιστατικό στην Εθνική Οδό, με δεξαμενή να φεύγει από το φορτηγό που τη μετέφερε.

-

(εικόνα αρχείου)

Τύχη βουνό είχε το πρωί μία οδηγός αυτοκινήτου στην εθνική οδό Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκης, όταν προσγειώθηκε στο οδόστρωμα δεξαμενή από προπορευόμενο φορτηγό.

Η γυναίκα κρατούσε απόσταση ασφαλείας και απέφυγε το ογκώδες κυλινδρικό αντικείμενο το οποίο «έφυγε» κάτω από άγνωστες συνθήκες από το φορτηγό.

Η (άδεια) δεξαμενή τραβήχτηκε στην άκρη και η κυκλοφορία στο σημείο (ύψος διασταύρωσης οικισμού Παραλίμνης) διεξάγεται κανονικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Δημήτριος: Μπαράζ διαρρήξεων από νεαρούς

Απολογία Πισπιρίγκου: Η περιγραφή της για το επεισόδιο που άφησε την Τζωρτζίνα τετραπληγική (βίντεο)

Εκλογές στην Ολλανδία - Βίλντερς: Πρωτιά για τον ακροδεξιό πολιτικό