Δουβλίνο: Επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την ξαφνική επίθεση, τα κίνητρα και την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Η αστυνομία στο Δουβλίνο την Πέμπτη το μεσημέρι αντιμετώπισε ένα «σοβαρό περιστατικό με μαχαίρι» που αφορούσε πολλά παιδιά έξω από σχολείο στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία μικρά παιδιά, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν τραυματισμένα σε νοσοκομεία στην περιοχή του Δουβλίνου.

Dublin - Video of the victims getting treatment from paramedics. This is the reality. pic.twitter.com/ii6othfX1I — ????RonEnglish?????????????????? (@RonEng1ish) November 23, 2023





