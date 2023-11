Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Σήμερα κλείνει ο κύκλος εσωστρέφειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη αντίδραση του νέου Προέδρου στην αποχώρηση από το κόμμα ακόμη 9 βουλευτών. Αναθεώρηση για την λειτουργία οργάνων στην Κουμουνδούρου.

-

«Σήμερα κλείνει ένας κύκλος εσωστρέφειας, ενωμένοι θα επικεντρωθούμε στην παραγωγή πολιτικών λύσεων για την κοινωνία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος που συνεδριάζει στην σκιά των νέων αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής.

«Προφανώς δεν είναι μια χαρούμενη ημέρα για μένα», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης και προσέθεσε: «Η εσωστρέφεια προήλθε από την άρνηση αποδοχής της επιλογής τής βάσης να εκλέξει εμένα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Από σήμερα θα επικεντρωθούμε ενωμένοι στην παραγωγή πολιτικού έργου και στη δημιουργία αναχώματος στα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά σχέδια τής κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα παρουσιάσουμε προτάσεις και λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Για την ακρίβεια, την ανεργία, το στεγαστικό ζήτημα, τη διάλυση του κράτους πρόνοιας, την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και για την απαξίωση του κράτους Δικαίου».

Ακολούθως αναφέρθηκε στη λειτουργία των οργάνων ως εξής: «Η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάζει κάθε 2 εβδομάδες. Η Πολιτική Γραμματεία θα είναι παραγωγικό, συντροφικό και αποτελεσματικό όργανο, το οποίο θα έχει δυναμική. Είχαμε πει πως ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε θα είναι η δημιουργία πολιτικού κέντρου. Εσείς είστε το πολιτικό κέντρο. Χρειάζεται να σκεφτούμε νέα μοντέλα και να παράξουμε πολιτική. Να εργαζόμαστε ισότιμα με ανοιχτό μυαλό και με σεβασμό. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο βιολί, είμαστε μια ορχήστρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υποταχτεί το εγώ στο εμείς».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Δεν πρέπει να διαψεύσουμε τους χιλιάδες ψηφοφόρους που βασίζονται πάνω μας. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο πυρήνας μας. Κι αυτός είναι ο λαός. Να δουλέψουμε όλοι μαζί για να πείσουμε την κοινωνία ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις».

Πολιτική Γραμματεία: Η μόνη διαφωνία είναι η άρνηση να δεχθούν την εκλογή Κασσελάκη

Την αποδοκιμασία της για τις αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εκφράζει με την ανακοίνωσή της η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος μετά την σημερινή συνεδρίαση. Το κείμενο της απόφασης αναφέρει:

«Η σημερινή διάσπαση, δυστυχώς δεν αποτελεί έκπληξη. Είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό. Είναι όμως ένα γεγονός πρωτοφανές, αφού όσοι κι όσες επέλεξαν το δρόμο της αποχώρησης, δεν το έκαναν μέσα σε κάποια κομματική διαδικασία ή σε κάποιο όργανο του κόμματος. Ούτε και στήριξαν την απόφασή τους σε κάποια συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία.

Αυτό που ο καθένας μπορεί να συμπεράνει, είναι ότι η μόνη διαφωνία όσων εγκαταλείπουν σήμερα το κόμμα, είναι η διαφωνία με τη βούληση της βάσης. Η άρνησή τους να αποδεχθούν το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, δηλαδή την επιλογή των δεκάδων χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που εξέλεξαν δημοκρατικά τον Στέφανο Κασσελάκη πρόεδρο του κόμματος. Πρόκειται για μια ξεκάθαρα αντιδημοκρατική στάση, η οποία ξεκίνησε ήδη από την επαύριο των εκλογών.

Παραβίασαν, όμως, και τη διπλή εντολή των αριστερών, προοδευτικών πολιτών, όπως εκφράστηκε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Την εντολή ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για να γίνει ξανά ο εκφραστής των προσδοκιών και των ελπίδων της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, να ριζώσει ακόμα περισσότερο στην κοινωνία, να αφουγκραστεί τους πολίτες, να γίνει ξανά κυβερνώσα αριστερά.

Αλλά και την εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, να ασκήσει τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε οι 47 βουλευτές του κόμματος, που εκλέχτηκαν στις εκλογές του Ιουλίου, να αποτελέσουν ανάχωμα στα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να προτείνουν κοινωνικά δίκαιες λύσεις και να δώσουν συγκεκριμένες και συνολικές απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Στην ακρίβεια, την ανεργία, την εργασιακή επισφάλεια, το στεγαστικό ζήτημα, τη διάλυση του κράτους Πρόνοιας, την απαξίωση των δημόσιων δομών και υποδομών, την επίθεση ενάντια στο κράτους Δικαίου.

Αυτό ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα, με ακόμα μεγαλύτερη πίστη στις αξίες και τα ιδανικά του προοδευτικού κόσμου. Δεν θα κάνουμε τη χάρη ούτε σε όσους ονειρεύονται μια αριστερή παρένθεση, ούτε σε αυτούς που απεργάζονται την παλινόρθωση ενός ψευδεπίγραφου δικομματισμού, με τη συνεργασία διαφόρων «προθύμων». Απευθυνόμαστε στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, στους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν στις πρόσφατες εκλογές, αλλά και σε αυτούς που προσδοκούν σε εμάς, για μια προοδευτική προοπτική για τη χώρα.

Είμαστε εδώ, προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο ισχυροί και ανανεωμένοι, κρατώντας ζωντανή την παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα. Με συσπείρωση, ενότητα, δυναμική επανεκκίνηση, μαζί με την κοινωνία και τη νέα γενιά. Στο πλάι του ελληνικού λαού, στους αγώνες για μια δίκαιη κοινωνία, για μια Ελλάδα σύγχρονη, προοδευτική, όπως μας αξίζει».





Ειδήσεις σήμερα:

Χαρίτσης στον ΑΝΤ1: Ο Κασσελάκης απαξιώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, εμάς μας νοιάζει ο Μητσοτάκης (βίντεο)

Προαστιακός: Αλαλούμ σε δρομολόγιο προς Αεροδρόμιο

Κορονοϊός: 27 νεκροί σε 7 μέρες - Δεκάδες διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ