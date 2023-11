Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ηχηρό "Όχι" Τεμπονέρα σε Κασσελάκη για το Πολιτικό Κέντρο

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση να συμμετάσχει, και γιατί μίλησε για πολιτικά "παρα-όργανα"

Μια ηχηρή άρνηση εισέπραξε ο Στέφανος Κασσελάκης στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Διονύσης Τεμπονέρας, αρνήθηκε να συμμετάσχει στο νέο Πολιτικό Κέντρο που εξήγγειλε ο πρόεδρος του κόμματος.

«Όταν λέμε σεβασμός στο καταστατικό, πρέπει να το εννοούμε. Όταν λέμε σεβασμός στα όργανα, πρέπει να το εννοούμε» είπε ο κ. Τεμπονέρας απαντώντας στα όσα είπε στην εισήγησή του ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος απευθυνόμενος στα παριστάμενα μέλη είπε «εσείς είστε το Πολιτικό Κέντρο».

Μάλιστα έκανε λόγο για «δημιουργία παράκεντρων και παρα-οργάνων που αντιστρατεύονται τα θεσμοθετημένα όργανα» ενώ χαρακτήρισε λάθος και τον αντίστοιχο «πρωινό καφέ» που είχε θεσμοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας. «Ήταν λάθος και αρκετοί σύντροφοι πρώην και νυν, νομιμοποίησαν με την συμμετοχή τους, αυτήν την αντικαταστατική συμπεριφορά. Το αποτέλεσμα ήταν γνωστό. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν στον «πρωινό καφέ». Η Π.Γ. συνεδρίαζε περίπου μια φορά, κάθε 40 μέρες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν λάθη, παραλείψεις και συνεπακόλουθα, δημόσιες διαφωνίες» τόνισε ο κ. Τεμπονέρας, για να καταλήξει: «Από θέση αρχής συνεπώς δεν προτίθεμαι να συμμετέχω σε μη θεσμοθετημένα, καταστατικά όργανα, σεβόμενος την συλλογική απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου μας, που δημοκρατικά ενέκριναν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μας δεσμεύει ακόμα».

