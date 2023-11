Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Βαλένθια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι πράσινοι κατάφεραν να πάρουν από νωρίς "τον αέρα" της ισπανικής ομάδας επιβάλλοντας τη νίκη μέσα στην έδρα τους.

-

Η «βροχή» που ξέσπασε στο πρώτο ημίχρονο από τα 6,75μ., απλοποίησε το έργο του Παναθηναϊκού, που σε κάθε αγώνα επιβεβαιώνει την αγωνιστική άνοδό του και το «δέσιμο» που εξελίσσεται μεταξύ των παικτών. Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 90-73 τη Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, για την 10η αγωνιστική της Euroleague, πανηγυρίζοντας την έκτη νίκη τους και δίνοντας συνέχεια στο σερί που «χτίζουν» (4-0, με τις 3 νίκες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων). Στον αντίποδα, οι «νυχτερίδες» είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 5-5 και να απογοητεύονται σε τέταρτη διαδοχική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με 10/20 τρίποντα στο ημίχρονο και τη φροντ λάιν να αναλαμβάνει δράση στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα ήσυχο βράδυ απέναντι στους Ισπανούς, οι οποίοι από το 23΄ (60-38) έδειξαν να έχουν αποδεχθεί τη... μοίρα τους, ακόμη κι αν το «τριφύλλι» έδωσε.,. πατήματα –προσωρινής και άνευ κινδύνου- αμφισβήτησης στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 49-35, 72-53, 90-73.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαρίτσης στον ΑΝΤ1: Ο Κασσελάκης απαξιώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, εμάς μας νοιάζει ο Μητσοτάκης (βίντεο)

Νεκρός ο αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Παράνομα μπότοξ: "Δερματολόγος" τα χορηγούσε σε αυτοσχέδιο "ιατρείο"... στο σπίτι της