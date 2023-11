Κοινωνία

Απάτη - Πέραμα: Άνοιξε λογαριασμούς σε τράπεζες πλαστογραφώντας την υπογραφή συγγενή της

Πώς κατάφεραν να την εντοπίσουν οι Αρχές. Πώς εξαπατούσε πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Συνελήφθη από αστυνομικούς στο Πέραμα 47χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε απόφαση για απάτη και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση που επισύρει ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Φέρεται να άνοιξε λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα πλαστογραφώντας την υπογραφή και χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία συγγενικού της προσώπου.

Έλαβε καταναλωτικά δάνεια και εξέδωσε ακάλυπτες επιταγές στο όνομα του συγγενικού της προσώπου, πραγματοποιώντας αγορές διαφόρων αγαθών και ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών.

Θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

