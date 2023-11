Κοινωνία

Αποφυλακίστηκε το “Λίπος” - Ελεύθερος ο γεωργιανός αρχιμαφιόζος

Ποια πρόκειται να είναι η τύχη του διαβόητου κακοποιού αφού πέρασε την πύλη των Φυλακών Κορυδαλλού.

Εκτός φυλακής βρίσκεται από την Πέμπτη ο διαβόητος Γεωργιανός αρχιμαφιόζος της «Vor V Zakone» Lasha Shushanashvili, γνωστός με το προσωνύμιο «Χοντρός» ή «Λίπος».

O 62χρονος αρχιμαφιόζος, τον οποίο ακόμη και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα είχε χαρακτηρίσει ως τον «νούμερο ένα κακοποιό του κόσμου», έκλεισε πίσω του τη βαριά πύλη των φυλακών Κορυδαλλού, μετά την έκδοση βουλεύματος το οποίο διατάσσει την αποφυλάκιση του.

Ο «χοντρός» που ήταν για χρόνια ένας από τους βασικούς στόχους των διεθνών διωκτικών αρχών, ως ο «εγκέφαλος» της γεωργιανής Μαφίας, με ένα ιδιαίτερα σκληρό «βιογραφικό» στον υπόκοσμο, εντάλματα σύλληψης σε Ισπανία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα και με τους πράκτορες του FBI να έχουν εμπλοκή στην κινηματογραφική σύλληψη του στον Αστέρα Βουλιαγμένης το 2012, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υγείας και για το λόγο αυτό εκρατείτο στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Μάλιστα, εκτός του ότι είναι πλέον ελεύθερος όπως φαίνεται δεν θα βρεθεί και στα χέρια των γαλλικών αρχών που ζητούν την έκδοση του, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα έγγραφα, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν την μη εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις αρχές της Γαλλίας.

