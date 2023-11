Οικονομία

Νέα επιχειρηματικότητα - ΔΥΠΑ: Πότε λήγει η προθεσμία για ένταξη στο πρόγραμμα

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους, ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2023, στις 15:00, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους, ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Όπως αναφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ανακοίνωσή της, η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023 πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης,

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα,

3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξαμήνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση: https://www.ependyseis.gr.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 28.120.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

