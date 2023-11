Οικονομία

Τσακλόγλου: Σάλος από την δήλωση για τους δικηγόρους και τους ντελιβεράδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονες αντιδράσεις παρά την προσπάθεια ανασκευής από τον Υφ. Εργασίας. Τον «άδειασε» ο Γεωργιάδης, επιθέσεις από την αντιπολίτευση και φορείς.

-

Του Νίκου Ρογκάκου

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του υφυπουργού Εργασίας, Πάνου Τσακλόγου, σχετικά με τις αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών.

Ο Πάνος Τσακλόγλου, που πρόσφατα άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» για το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης, σε τηλεοπτική εκπομπή κάλεσε όσους δικηγόρους θεωρούν ότι βγάζουν λίγα χρήματα, να γίνουν ντελιβεράδες, εάν θεωρούν ότι θα έχουν μεγαλύτερα έσοδα.

Τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εργασίας αποδοκίμασαν όχι μόνο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, αλλά και ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης. Μετά τις αντιδράσεις, ο κ. Τσακλόγλου υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας όμως ότι «μια λανθασμένη έκφραση δεν πρέπει να αναιρέσει την ουσία της συζήτησης» και προσθέτοντας ότι «Προχώρησα σε δήλωση η οποία ήταν άστοχη και για την οποία θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη. Σε καμία περίπτωση δεν είχα πρόθεση να προσβάλω τους δικηγόρους τους οποίους σέβομαι».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δήλωση Τσακλόγλου ήταν ατυχέστατη. Το αντιλήφθηκε και ο ίδιος και ζήτησε συγγνώμη», ανέφερε το πρωί του Σαββάτου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ και ο Άδωνις Γεωργιάδης στιγμάτισε την αναφορά του Υφυπουργού του.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας με μία σκληρή ανακοίνωση του, καλεί τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υφυπουργό και χαρακτηρίζει τον κ. Τσκαλόγλου ως «αλαζόνα, καιροσκόπο και διανομέα αθλιοτήτων της εξουσίας».

Ο Στέφανος Κασελάκης σε ανάρτησή το στα social media αναφέρει ότι «Οι δικηγόροι καλούνται από τον Υφυπουργό Εργασίας «να γίνουν ντελιβεράδες, γιατί έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους ντελιβεράδες». Επειδή όμως έχουμε, αναλογικά, ακόμα πιο πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς (στο πιο πολυπληθές κυβερνητικό σχήμα της Ευρώπης), τους καλώ να δώσουν εκείνοι πρώτοι το καλό παράδειγμα του μεροκάματου, εφαρμόζοντας τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης».

Οι δικηγόροι καλούνται από τον Υφυπουργό Εργασίας «να γίνουν ντελιβεράδες, γιατί έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους ντελιβεράδες».

Επειδή όμως έχουμε, αναλογικά, ακόμα πιο πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς (στο πιο πολυπληθές κυβερνητικό σχήμα της Ευρώπης), τους καλώ να… pic.twitter.com/qi8i8SwlKM — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 24, 2023

Σε δήλωσή του ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης σημειώνει «Παρά την απέλπιδα προσπάθεια του Υφυπουργού Εργασίας κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου να ανασκευάσει τις άκρως ειρωνικές δηλώσεις του, καταδείχθηκε για μια ακόμη φορά από τι υλικά είναι φτιαγμένη η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από περίσσια αναλγησία, αλαζονεία και έλλειψη συναίσθησης των μεγάλων δυσκολιών που βιώνει το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων που ετοιμάζονται να επωμιστούν ένα ακόμη βάρος, αυτό της δυσβάσταχτης φορολόγησης που εισάγει το οικονομικό επιτελείο της. Έχοντας απωλέσει κάθε δεσμό της με την κοινωνία, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. λοιδορεί ολόκληρες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να υλοποιήσει το σχέδιο υπερφορολόγησής τους. Η αφ’ υψηλού πολιτική των χιλίων καρδιναλίων δεν έχει θέση στην Ελλάδα, που ονειρεύονται οι πολίτες της».?

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κάνει λόγο για αλαζονεία και έπαρση, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Τσακλόγλου «ανεβοκατεβάζει» τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα τηλεοπτικά παράθυρα, και χθες απαξίωσε τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι αυτοί, που μπαίνουν στο στόχαστρο της φορολογικής ατζέντας, που επιμελώς απέκρυψε προεκλογικά η κυβέρνηση έχοντας το θράσος να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ που πρότεινε τη φορολόγηση όσων κατέχουν μετοχές και ακίνητα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, και όχι των αδύναμων και της μεσαίας τάξης».

«Οι επανειλημμένες δηλώσεις του «λαγού» υφυπουργού Εργασίας κ. Τσακλόγλου, πρώτα για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μετά για τους δικηγόρους, δεν είναι καθόλου «άστοχες», ούτε φυσικά πείθουν κανέναν οι εκ των υστέρων «συγγνώμες». Είναι απόλυτα συνεπείς με τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της κυβέρνησης και στρώνουν το έδαφος για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν», αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της αναφέρει «Όσες φορές κι αν «απολογηθεί» ο κ. Γεωργιάδης πολιτικός προϊστάμενος του υφυπουργού εργασίας, η απαξιωτική δήλωση του κ. Τσακλόγλου, αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη: Η καταρρέουσα «σχολή του Σικάγο», επιβιώνει πλέον μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου! Δεν περιμέναμε κανέναν «Τσακλόγλου» για να διαπιστώσουμε ότι η πολιτική της ΝΔ δεν εκπροσωπεί την «Αριστεία», αλλά την «φιλαργυρία». Για τη ΝΔ η κοινωνία χωρίζεται σε δύο τάξεις: Τους «εκλεκτούς του καθεστώτος», Καρτέλ, ολιγάρχες, μετακλητούς και την υπόλοιπη κοινωνία: Τους δικηγόρους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους σκληρά εργαζόμενους, οι οποίοι «υπάρχουν» μόνο για να γεμίζουν το «ταμείο» της εξουσίας».





Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι: Η γιαγιά που έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο μιλά για την πράξη που συγκίνησε όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Κηδεία - Βάσω Χατζή: Θρήνος και τραγούδια στο “τελευταίο αντίο" (βίντεο)

Κοριοί: η έξαρση και η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα