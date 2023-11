Οικονομία

Η ΑΑΔΕ ζητά εξηγήσεις από 20000 φορολογούμενους για χαμηλά εισοδήματα

Πως τους "τσίμπησαν" οι διασταυρώσεις, ποια στοιχεία "πρόδωσαν" τους χαμηλοεισοδηματίες, που καλούνται από την ΑΑΔΕ ως ύποπτοι φοροδιαφυγής.

του Νίκου Ρογκάκου

Από τα γκισέ της εφορίας καλούνται να περάσουν το επόμενο διάστημα περίπου 20.000 φορολογούμενοι, που είναι ύποπτοι φοροδιαφυγής, μετά τις διασταυρώσεις που έκανε η ΑΑΔΕ. Αυτοί οι φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ και εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ μετά τη γιγαντιαία διασταύρωση που πραγματοποίησε σε 3,8 εκατ. φορολογικές δηλώσεις του 2022.

Διαπιστώθηκε ότι έχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης που πραγματοποίησαν την ίδια χρονιά. Συνολικά εντοπίστηκαν 440.000 φορολογούμενοι με αποκλίσεις οι 420.000 εκ των οποίων έχουν μικρές αποκλίσεις και ενδεχομένως να ελεγχθούν σε δεύτερο χρόνο.

Οι 20.000 θα πρέπει να δώσουν εξηγήσει στην εφορία. Καθώς είναι αδύνατο να διαβιώνεις για παράδειγμα με 100.000 ετησίως και να δηλώνεις εισοδήματα 10.000 ευρώ. Και είναι αδύνατο καθώς τα ποσά που έχουν δαπανηθεί δεν προέρχονται από ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Όσοι λοιπόν δεν αποδείξουν στην εφορία τους λόγους για τους οποίους διαπιστώθηκε αυτή η μεγάλη διαφορά θα βρεθούν αντιμέτωποι με εξονυχιστικό έλεγχο προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της διασταύρωσης και να επιβληθούν οι φόροι και τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Μάλιστα, ο έλεγχος θα πάει και πέντε χρόνια πίσω για να διαπιστωθεί εάν και τα προηγούμενα χρόνια η φορολογική τους εικόνα ήταν ίδια.

Όπως ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής συνολικά διασταυρώθηκαν 80 εκατ. δεδομένα σε 3,8 εκατ. φορολογικές δηλώσεις του 2022 με ετήσια οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Με την αντιπαραβολή των εισοδημάτων που δηλώνονται με το κόστος διαβίωσης όπως αυτό καταγράφεται ηλεκτρονικά, η ΑΑΔΕ είχε ως στόχο να εντοπίσει όσους κρύβουν τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληρωμών με κάρτες, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, κινητής τηλεφωνίας αλλά και μια σειρά από πληροφορίες για διάφορες πληρωμές που συγκρίθηκαν με τα εισοδήματα τα οποία δήλωσαν οι φορολογούμενοι.

"Θα μπούμε σε μια διαδικασία να τους φωνάξουμε για να δούμε εάν αυτά που βλέπουμε εμείς από τη διασταύρωση είναι όπως τα βλέπουμε εμείς ή εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να δικαιολογήσει τη δική τους εικόνα" ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι "είναι το επόμενο βήμα που θα επαληθεύσει το αποτέλεσμα της διασταύρωσης".

Πως έγιναν οι διασταυρώσεις

Για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων οι φορο-ελεγκτές της ΑΑΔΕ αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία, η ΑΑΔΕ διασταύρωσαν τα εξής στοιχεία:

Πληρωμές με κάρτες

Ποσά τόκων καταθέσεων που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο

Αγορές σε καταστήματα λιανικής και σούπερ μάρκετ

Τραπεζικούς λογαριασμούς που αθροιστικά εντός του έτους εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά κ.λπ.).

Αγορές περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, αυτοκινήτων)

Δαπάνες για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας

Εξοδα νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία

Κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας, του ηλεκτρικού ρεύματος και της ύδρευσης όταν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.