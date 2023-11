Οικονομία

Φοροδιαφυγή: Ξοδέψαμε διπλάσια από όσα δηλώσαμε στην ΑΑΔΕ

“Μαύρη τρύπα” δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώθηκαν και στις δαπάνες που πραγματοποιήσαμε.

Με τον πληθωρισμό, τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία να βάζουν το χεράκι τους, οι καταναλωτικές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών εκτοξεύτηκαν το 2022 στα 154,106 δισ. ευρώ, σχεδόν 25 δισ. ευρώ παραπάνω σε σχέση με το 2021.

Την ίδια ώρα, τα δηλωθέντα εισοδήματα πέρυσι στην εφορία ήταν 84,2 δισ. ευρώ.

Μια άβυσσος 70 δισ. ευρώ χωρίζει την κατανάλωση από τα δηλωθέντα εισοδήματα, αναδεικνύοντας μια ακόμα πτυχή του μεγέθους της προσπάθειας που θα πρέπει να καταβάλει η κυβέρνηση, αν θέλει να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία.

Και αυτό παρότι η περασμένη χρονιά έκλεισε με τα νοικοκυριά να εμφανίζονται, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, να έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους κατά περίπου 3 δισ. ευρώ.

Η τεράστια «ψαλίδα» ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και τις καταναλωτικές δαπάνες είναι η μία μόνο όψη των στοιχείων της Eurostat και της ΑΑΔΕ. Η άλλη όψη συνδέεται με το άλμα των 25 δισ. ευρώ, από τη μια χρονιά στην άλλη, στις καταναλωτικές δαπάνες των Ελλήνων, εξέλιξη στην οποία καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η έκρηξη του πληθωρισμού στο μεσοδιάστημα.

Το 2021, οι καταναλωτικές δαπάνες των Ελλήνων ήταν 130,332 δισ. ευρώ, σχεδόν 9 δισ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με το 2019 (139 δισ. ευρώ), δηλαδή σε σχέση με πριν την επέλαση της πανδημίας, κατά τη διάρκεια της οποίας η κατανάλωση υποχώρησε στα 116,5 δισ. ευρώ (το 2020). Το 2022, οι καταναλωτικές δαπάνες όχι μόνο κάλυψαν το κενό της πανδημίας, αλλά εκτινάχθηκαν στα 154 δισ. ευρώ.

Τρεις μόνο κατηγορίες δαπανών των νοικοκυριών, στάθηκαν ικανές να απορροφήσουν σχεδόν 1 στα 2 ευρώ που βγήκαν από τα πορτοφόλια τους.

Για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, η δαπάνη εκτοξεύθηκε στα 25,6 δισ. ευρώ από 23,7 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι δαπάνες στέγασης έφτασαν τα 29,521 δισ. ευρώ από 27,213 δισ. ευρώ το 2021.

Το κόστος της κατηγορίας «Μεταφορές» σημείωσε κατακόρυφη αύξηση από τα 14,9 δισ. ευρώ στα 19,872 δισ. ευρώ.

