Black Friday: Έφτασε και φέτος η γιορτή των αγορών

Συνωστισμός αναμένεται στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και ειδικά σε όσες θα πραγματοποιήσουν γενναιόδωρες εκπτώσεις.

Τριήμερο προσφορών ξεκινά την Πέμπτη, με την Black Friday να σηματοδοτεί την έναρξη του ομώνυμου πολυπόθητου εμπορικού γεγονότος.

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ), γνωστοποίησε ότι τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή σε όλη τη χώρα από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 20.00 το βράδυ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου (Black Friday) και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου (Cyber Monday) οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλες προσφορές σε ποικιλία προϊόντων, με την αρτιότερη δυνατή εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό».

Την τιμητική τους τις ημέρες αυτές έχουν οι αγορές σε ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ, καλλυντικά, κοσμήματα, έπιπλα, ηλεκτρικές και ψηφιακές συσκευές αλλά και σε συνδρομές σε γυμναστήρια, κρατήσεις σε θεάματα, καθώς και εισιτήρια, διαμονές και ενοίκια αυτοκινήτων σε ταξίδια. Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ανοίγουν πολύ νωρίς, τα τελευταία χρόνια μάλιστα από τις μεταμεσονύκτιες ώρες της προηγουμένης, και δίνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες προσφορές. Οι μεγάλες εμπορικές πιάτσες του Λεκανοπεδίου όπως το Κολωνάκι, η Πλατεία Συντάγματος, ο Πειραιάς, η Γλυφάδα, το Μαρούσι, το Περιστέρι, το Παγκράτι αλλά και malls και πολυκαταστήματα, αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση μέχρι σημείου συνωστισμού.

