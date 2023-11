Κοινωνία

Πέθανε η Δέσποινα Παπαδοπούλου

Πέθανε, το πρωί του Σαββάτου, σε ηλικία 93 ετών, η σύζυγος του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, Δέσποινα Παπαδοπούλου.

Η Δέσποινα Παπαδοπούλου, η οποία διέμενε στη Νέα Ερυθραία, άφησε την τελευταία της πνοή στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Ήταν απόφοιτος της Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και γνώρισε το 1959 τον Παπαδόπουλο στην Γεωγραφική Υπηρεσία του Πεδίου του Άρεως όπου εργαζόταν.

Μετά από δεκαετή σχέση, το 1970, παντρεύτηκε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, με τον οποίο είχε ήδη αποκτήσει μια κόρη, την Υπερμαχεία, που πήρε το όνομά της από την Μικρασιάτισσα μητέρα της Δέσποινας.

Πατέρας της Δέσποινας ήταν ο Νικόλαος Γάσπαρης, φανατικός αντιμοναρχικός και οπαδός του Νικολάου Πλαστήρα.

