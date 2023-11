Κόσμος

Ισραήλ - Χαμάς: Ελευθερώθηκε δεύτερη ομάδα ομήρων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από διαδικασίες θρίλερ, το Κατάρ ανακοίνωσε την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που κρατούν οι ένοπλοι της Χαμάς.

-

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι 13 Ισραηλινοί όμηροι και τέσσερις αλλοδαποί, όλοι τους Ταϊλανδοί, παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι συνολικά 17 όμηροι και όχι 20 όπως είχε αναφερθεί αρχικά, είναι καθ’ οδόν για τη Ράφα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Εμιράτου, την ώρα που τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν πλάνα από τα οχήματα που τους μετέφεραν στη μεθοριακή διάβαση.

Το βράδυ του Σαββάτου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι θα αποφυλακιστούν επίσης 39 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων είναι 33 ανήλικοι και έξι γυναίκες.

Βίντεο με την απελευθέρωση των ομήρων και την παράδοσή τους στον Ερυθρό Σταυρό έδωσε στη δημοσιότητα και η Χαμάς.

Αργά το Σάββατο, ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με πρωτοβουλία του τελευταίου, με τον οποίο συζήτησε «την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση της ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός». Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Μπάιντεν συνομίλησε με τον εμίρη και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τα πιθανά εμπόδια στην υλοποίηση της συμφωνίας και τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Ο εκπρόσωπος είπε ότι μετά το τηλεφώνημα ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε ότι η απελευθέρωση των ομήρων προχωρά και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού κάνει ενέργειες για να τους παραλάβει.

Representatives from the @ICRC just transferred 17 hostages via Egypt, including 13 Israeli and 4 Thai hostages, to ISA and IDF Special Forces, as they make their way to Israeli hospitals, where they will be reunited with their families.



We have been preparing to welcome our… pic.twitter.com/ulogSb2hk5 — Israel Defense Forces (@IDF) November 25, 2023

Οι 13 Ισραηλινοί όμηροι της 2ης ημέρας

Home ??



These are the 13 Israelis who returned home tonight after being held captive for 50 days by the terrorist organization #Hamas in #Gaza.



We will not stop until all of the hostages are reunited with their families. #BringThemHome pic.twitter.com/aIRdykZct7 — Israel ????? ???? (@Israel) November 25, 2023

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών δημοσίευσαν το καθένα τα ονόματα και τις ηλικίες και των δεκατριών Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς:

Shoshan Haran, 67

Shiri Weiss, 53

Sharon Avigdori, 52 ετών

52 ετών Adi Shoham, 38

Maya Regev, 21

Noga Weiss, 18

Noam Or, 17

Άλμα Ορ, 13

Hila Rotem, 13

Noam Avigdori, 12

Emily Hand, 9

Naveh Shoham, 8

Yahel Shoham, 3

Ο Dror Or, ο πατέρας του Noam και του Alma Or, εξακολουθεί να κρατείται από τη Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η Yonat Or, η μητέρα των παιδιών και σύζυγος του Dror, σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου. Η Raaya Rotem, η μητέρα της Hila Rotem, κρατείται επίσης στη Γάζα.



Το Ισραήλ προσπαθεί να προσδιορίσει γιατί η μητέρα της 13χρονης Rotem δεν απελευθερώθηκε με την κόρη της



Η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να προσδιορίσει γιατί μια μητέρα που είχε συλληφθεί όμηρος στις 7 Οκτωβρίου δεν απελευθερώθηκε χθες μαζί με την κόρη της.



Η Hila Rotem, 13 ετών, ήταν μεταξύ των Ισραηλινών ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι το Σάββατο, σύμφωνα με το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού και το φόρουμ για ομήρους και αγνοούμενους.





Η Raaya Rotem, η μητέρα της Hila, δεν περιλαμβάνεται στους ομήρους που απελευθερώθηκαν. Η Hila και η Raaya, 54 ετών, απήχθησαν από το Kibbutz Be'eri στις 7 Οκτωβρίου.



Ένας ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι οι μητέρες και τα παιδιά δεν πρέπει να χωρίζονται βάσει της συμφωνίας.



«Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας», είπε ο αξιωματούχος. «Είναι άγνωστο πού είναι και τι της συνέβη».