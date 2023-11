Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Πανσέληνος και οι προβλέψεις της εβδομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια, για την εβδομάδα που ξεκινά, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

Για ακόμη μία εβδομάδα με «διπλό πρόσωπο», με πρώτες ημέρες που απαιτούν προσοχή λόγω και της Πανσελήνου, αλλά και για βελτίωση των συνθηκών στην συνέχεια, μίλησαν η Μπέτυ Μαγγίρα και η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή η αστρολόγος μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «υπάρχει η πανσέληνος που δημιουργεί έντάσεις και συγκρούσεις σε επίπεδο κυβερνήσεων, που όμως φαίνεται ότι θα καταλήξει σε κάτι πολύ καλό».

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «υπάρχουν προοπτικές για κάτι καλό που θα έρθει τον άλλο μήνα, φαίνεται ότι γίνεται πολλή δουλειά για να επιλυθούν τα προβλήματα».

«Προσέχουμε την Δευτέρα που έχουμε την πανσέληνο που επηρεάζει διδύμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Μετά ηρεμούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», είπε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, έχοντας κοντά της την Μπέτυ Μαγγίρα, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίπολη: Κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της

Ισραήλ - Όμηροι: Η Έμιλι Χαντ στην αγκαλιά του πατέρα της, που την θεωρούσε νεκρή (βίντεο)

Κακοκαιρία “Bettina” - Ωρωπός: τραυματίστηκε οικογένεια από πτώση δέντρου σε αυτοκίνητο εν κινήσει