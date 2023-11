Πολιτισμός

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Πώς θα ήταν αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα;

Τι ανέφερε για το ζήτημα επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Βρετανία δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όπως και δεν είναι η μόνη χώρα που παλεύει να αντιμετωπίσει τον αριθμό των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν την Ευρώπη νέο σπίτι τους. Όχι πριν από πολύ καιρό το χρέος της Ελλάδας μεγάλωνε με τεράστιες διαστάσεις και η χώρα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει πολλά χιλιάδες άτομα που έφταναν στις ακτές της. Ο άνθρωπος που συχνά πιστώνεται ότι γύρισε την οικονομική πορεία της χώρας του και επιβραβεύτηκε από την πλειοψηφία των πολιτών της, στις καλοκαιρινές εκλογές, είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Με αυτό τον τρόπο η Βρετανίδα δημοσιογράφος Λόρα Κένισμπεργκ καλωσόρισε τον Έλληνα πρωθυπουργό στη δημοφιλή εκπομπή της στο BBC «Κυριακή με την Λόρα Κένισμπεργκ». Οι ερωτήσεις της εστιάστηκαν στο μεταναστευτικό και στην πορεία των διαπραγματεύσεων για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Για τις μεταναστευτικές ροές ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα «έπρεπε να εφαρμόσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική». Επεσήμανε ότι βασικός στόχος ήταν να περιοριστεί ο αριθμός των πλοιαρίων που φεύγουν από τις ακτές της Τουρκίας. Παράλληλα σημείωσε πως «αυτό που πετύχαμε ήταν να μειώσουμε σημαντικά των αριθμό των ανθρώπων που φτάνουν στα ελληνικά νησιά». Γεγονός, που όπως υπογράμμισε, έδωσε «μεγάλη ανακούφιση στους κατοίκους των νησιών». Παράλληλα όμως «προχωρήσαμε και πολύ πιο γρήγορα τις αιτήσεις για άσυλο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η Λόρα Κένισμπεργκ αναφέρθηκε στο πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Πύλου ρωτώντας τον κ. Μητσοτάκη αν έγιναν λάθη από το ελληνικό Λιμενικό. Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι το θέμα ερευνάτε από την ελληνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας παράλληλα πως το ελληνικό Λιμενικό «έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες όλα αυτά τα χρόνια». Και γι' αυτό το λόγο «θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την δουλειά που έχουν κάνει», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Δείχνοντας τη φωτογραφία με το πλοίο, είπε πως το τραγικό είναι ότι αυτό απέπλευσε γεμάτο με ανθρώπους από την Λιβυή τονίζοντας παράλληλα ότι το κακό στο μεταναστευτικό το κάνουν οι διακινητές.

Αναφορικά με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε αισιόδοξος ότι μέσα στην θητεία του θα υπάρξει λύση. Επεσήμανε πως το ζήτημα των Γλυπτών δεν είναι απλά η επιστροφή κάποιον αρχαιοτήτων στον τόπο τους αλλά η επανένωσή τους. «Είναι σαν να κόβεις τη Μόνα Λίζα στη μέση. Το ένα κομμάτι να πάει στο Βρετανικό Μουσείο και το άλλο στο Λούβρο. Νομίζετε πως αυτοί που θα το βλέπουν θα αξιολογούν τον πίνακα όπως του αρμόζει; Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα Γλυπτά του Παρθενώνα», τόνισε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.

«Δεν έχουμε κάνει τόση πρόοδο στο θέμα όση θα θέλαμε. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος με υπομονή και ελπίζω ότι μέσα στην θητεία μου θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.







