Επίδομα μητρότητας: Σε ποιες ασφαλισμένες επεκτείνεται – Αναδρομική η εφαρμογή του

Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης

Νέες αλλαγές προωθούνται στο ασφαλιστικό, στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν γίνει γνωστές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Μεταξύ άλλων στην αναδρομική εφαρμογή του επιδόματος μητρότητας, αλλά και στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξει παρακράτηση στη σύνταξη αναπηρίας, αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαίρεσης των εργαζόμενων συνταξιούχων από το τεκμαρτό εισόδημα.

Τι ισχύει για το επίδομα μητρότητας

Ξεκινώντας από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση εκείνο το οποίο σημείωσε και έδωσε έμφαση ήταν στην ουσιαστική εφαρμογή του επιδόματος μητρότητας, καθώς ισχύει από τις 24/9/2023 και επεκτείνεται σε όλες τις ασφαλισμένες.

Δηλαδή στις αυτοαπασχολούμενες, στις ελεύθερες επαγγελματίες, στις εργαζόμενες μισθωτές σε ταμεία που μέχρι τώρα δεν το δικαιούνταν όπως το πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, το ΕΤΑΠ -ΜΜΕ και ο ΕΔΟΕΑΠ.

Το ποσό ανέρχεται στα 780€ τον μήνα ή λίγο πάνω από τις 7.000 € συνολικά τους εννέα μήνες.

